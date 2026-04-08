Ένα σοκαριστικό έγκλημα συνέβη μέρα μεσημέρι στο Λονδίνο, όπου ο 21χρονος Finbar Sullivan έπεσε νεκρός από μαχαιριές στο κατάμεστο πάρκο Primrose Hill, την ώρα που εκατοντάδες πολίτες απολάμβαναν την πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Η άγρια συμπλοκή που ξέσπασε ανάμεσα σε νεαρούς μετατράπηκε σε λουτρό αίματος, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παρακολουθούν έντρομοι τη δολοφονία του νεαρού άνδρα.

«You’ve been sheft mate»: Η φράση που «πάγωσε» τους μάρτυρες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση ξεκίνησε ξαφνικά με μια μαζική συμπλοκή εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Μέσα στον πανικό και την αναταραχή, ένας μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.



«Είδαμε μια ομάδα τριών ατόμων να τρέχει προς το μέρος μας. Τότε ακούσαμε έναν από αυτούς να λέει στον άλλον: “You’ve been sheft mate” (σε έσφαξαν φίλε / σε μαχαίρωσαν). Αμέσως μετά, είδαμε μια τεράστια κόκκινη κηλίδα αίματος να απλώνεται στη μπλούζα του». Η χρήση της αργκό λέξης “sheft” (από το shiv ή shaf), που χρησιμοποιείται στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας για το μαχαίρωμα, αποτυπώνει την ωμότητα της επίθεσης που συνέβη σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά σημεία της πόλης.

Το θύμα της επίθεσης Finbar Sullivan

Βίντεο-σοκ στα social media

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή που νεαροί ανταλλάσσουν χτυπήματα και απειλούν με μαχαίρια, την ίδια ώρα που λίγα μέτρα πιο πέρα οικογένειες και παρέες έκαναν πικ-νικ. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, ο 21χρονος Finbar άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο. Η Σκότλαντ Γιάρντ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ένας ακόμα νεαρός τραυματίστηκε από μαχαίρι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Τα βασικά στοιχεία της έρευνας:

Απουσία συλλήψεων : Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή.

: Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή. Έκκληση για υλικό : Οι αρχές ζητούν από όσους τράβηξαν βίντεο ή φωτογραφίες με τα κινητά τους να τις παραδώσουν στην αστυνομία.

: Οι αρχές ζητούν από όσους τράβηξαν βίντεο ή φωτογραφίες με τα κινητά τους να τις παραδώσουν στην αστυνομία. Αυξημένη παρουσία: Το πάρκο παραμένει αποκλεισμένο ως σκηνή εγκλήματος, με ισχυρές δυνάμεις να περιπολούν στην περιοχή.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ, καθώς το Primrose Hill θεωρείται παραδοσιακά ένα ασφαλές καταφύγιο για τους Λονδρέζους, όμως η έξαρση της βίας με μαχαίρια (knife crime) συνεχίζει να πληγώνει την πόλη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δείτε το βίντεο:



