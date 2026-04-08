Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς δύο φορές σήμερα, έπειτα από μια παρόμοια εκτόξευση χθες Τρίτη, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ανέφερε ότι νωρίς το πρωί εντόπισε «πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους άγνωστου τύπου» που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Γουονσάν της Βόρειας Κορέας προς την Ανατολική Θάλασσα (όπως αποκαλεί η Σεούλ τη Θάλασσα της Ιαπωνίας). Οι πύραυλοι αυτοί διένυσαν μια απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων.

Αρκετές ώρες αργότερα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άλλον έναν πύραυλο, προς την ίδια κατεύθυνση.

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι την Τρίτη εκτοξεύτηκε άλλο ένα «βλήμα αγνώστου ταυτότητας», αυτή τη φορά από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε από την πλευρά της ότι «ένα αντικείμενο, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο, εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα».

«Συνιστάται στα πλοία να είναι σε επαγρύπνηση εν αναμονή νέων πληροφοριών και, εάν αντιληφθούν πτώση συντριμμιών, να τηρήσουν απόσταση και να αναφέρουν κάθε σχετική πληροφορία στην ακτοφυλακή», πρόσθεσε.

Αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις σημειώνονται λίγο αφότου η Σεούλ ζήτησε συγγνώμη για τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς τη Βόρεια Κορέα τον Ιανουάριο, γεγονός που προκάλεσε οργή στην Πιονγκγιάνγκ.

Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας της νοτιοκορεατικής προεδρίας συνεδρίασε κατεπειγόντως μετά τις εκτοξεύσεις σημειώνοντας ότι «δεδομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν την οδηγία να διπλασιάσουν την επιφυλακή τους, ώστε να διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας». Το Γραφείο κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει αμέσως τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων που αποτελούν «προκλητικές ενέργειες» και παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναλυτές σημείωσαν ότι οι εκτοξεύσεις είναι μια ένδειξη ότι η Πιονγκγιάνγκ αδιαφορεί για τη χείρα φιλίας που τείνει η γειτονική χώρα, αν και η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιο Τζονγκ χαρακτήρισε «σοφή» την απόφαση του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ να εκφράσει τη λύπη του για την εκτόξευση πολιτικών δρόνων, στην οποία εμπλέκονταν ένα στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ένας εν ενεργεία στρατιώτης.