Ένα ακόμη μέτωπο έντασης και απειλής για τον κόσμο φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο. Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ προέβη σε δοκιμή κινητήρα για πυραυλικό σύστημα που μπορεί να φτάσει ως τις ΗΠΑ και να πλήξει στόχους.

Τη δοκιμή, σύμφωνα πάντα με τη βορειοκορεατική τηλεόραση, παρακολούθησε ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του. Το KCNA ανέφερε ότι η δοκιμή διεξήχθη στο πλαίσιο της πενταετούς ανάπτυξης εξοπλισμών της χώρας που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των «στρατηγικών μέσων κρούσης», ένας όρος που αναφέρεται σε βαλλιστικούς πυραύλους με ικανότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και άλλα μαζικής καταστροφής όπλα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η τελευταία δοκιμή κινητήρα είχε «μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της στρατηγικής στρατιωτικής ισχύος της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο», σύμφωνα με το KCNA.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Πιονγκγιάνγκ θα είναι σύντομα έτοιμη να προβεί στη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο εξελιγμένο κινητήρα.

Υπάρχουν ακόμα αναφορές ότι στο πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας έχουν εμπλακεί και ρωσικές ομάδες, δίχως ωστόσο οι αναφορές αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.