Η Τουρκία επιχειρεί να στείλει νέο μήνυμα ισχύος στην περιοχή, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υπογράφει τον πύραυλο Tayfun Blok-4 στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ROKETSAN στη Λαλαχάν. Η κίνηση είχε έντονο συμβολισμό, καθώς συνδυάστηκε με τα εγκαίνια νέων υποδομών, παραδόσεις οπλικών συστημάτων και την ανακοίνωση για μεγάλη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά την τελετή, ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε το νέο πακέτο επενδύσεων ως ακόμη ένα βήμα προς την «πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία» στον τομέα της άμυνας. Όπως είπε, ανοίγουν κρίσιμες εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους οι μονάδες παραγωγής καυσίμων στο Κιρίκαλε, οι εγκαταστάσεις πολεμικών κεφαλών στη Λαλαχάν και το νέο κέντρο προηγμένων τεχνολογιών, έρευνας και μηχανικής. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η θεμελίωση των εγκαταστάσεων ολοκλήρωσης πυραύλων στη Λαλαχάν.

Ο Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στις παραδόσεις νέων οπλικών συστημάτων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Στο πακέτο περιλαμβάνονται οι TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O, SUNGUR, ÇAKIR, SOM, αλλά και τα πυρομαχικά MAM-T και MAM-L, τα οποία χρησιμοποιούνται από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με την τουρκική ηγεσία, οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν την πολυεπίπεδη αεράμυνα της χώρας, θα αυξήσουν τη στρατηγική της ισχύ και θα ενδυναμώσουν τις δυνατότητες σε πυραύλους cruise, βαλλιστικά συστήματα και «έξυπνα» πυρομαχικά.

Η μεγάλη ανακοίνωση για τους πυραύλους

Το πιο ηχηρό μήνυμα, πάντως, ήρθε από τον γενικό διευθυντή της ROKETSAN, Μουράτ Ικιντζί, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ανεβάσει θεαματικά τις δυνατότητές της στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων. Όπως δήλωσε, στις νέες εγκαταστάσεις ολοκλήρωσης πυραύλων θα αυξηθεί κατά 5 φορές η παραγωγική ικανότητα για πυραύλους όπως οι SİPER, HİSAR και TAYFUN.

Ο ίδιος τόνισε ότι το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις εγκαταστάσεις που εγκαινιάστηκαν ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, ενώ με τις νέες μονάδες που θεμελιώνονται το μέγεθος αυτό θα φτάσει τα 2 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τον Ικιντζί, η νέα φάση ανάπτυξης θα ενισχύσει όχι μόνο τη μαζική παραγωγή και τις δοκιμές, αλλά και την ερευνητική και τεχνολογική βάση της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Η τουρκική πλευρά εκτιμά ότι στα νέα συγκροτήματα θα υπάρξει απασχόληση για περισσότερους από 3.300 μηχανικούς και τεχνικούς, κάτι που παρουσιάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για ισχυρότερη βιομηχανική βάση στην αμυντική παραγωγή.

«Η μεγαλύτερη εγκατάσταση πολεμικών κεφαλών στην Ευρώπη»

Ο Μουράτ Ικιντζί υποστήριξε ακόμη ότι στη Λαλαχάν θα λειτουργήσει η μεγαλύτερη εγκατάσταση πολεμικών κεφαλών στην Ευρώπη, ενώ στο Κιρίκαλε οι μονάδες παραγωγής καυσίμων έχουν ήδη ξεκινήσει δραστηριότητα σε έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων. Παράλληλα, έκανε λόγο για κτίριο χωρητικότητας 1.000 ατόμων, όπου θα αναπτυχθούν τεχνολογίες του μέλλοντος μέσα από ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η τουρκική αμυντική βιομηχανία προβάλλει και το υψηλό ποσοστό εγχώριας συμμετοχής στην παραγωγή. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ROKETSAN, ο στόχος είναι όλα αυτά τα συστήματα και οι τεχνολογίες να παράγονται με ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας που να ξεπερνά το 90%. Η Άγκυρα παρουσιάζει το στοιχείο αυτό ως βασικό μοχλό στρατηγικής αυτονομίας και ως απάντηση στην εξάρτηση από ξένους προμηθευτές.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ROKETSAN δεν περιορίζεται μόνο στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά κατασκευάζει και τα οπλικά φορτία για μια σειρά από τουρκικές πλατφόρμες, ανάμεσά τους τα Bayraktar, Akıncı, Kızılelma, ANKA και Aksungur. Η εικόνα που επιχειρεί να χτίσει η τουρκική πλευρά είναι εκείνη μιας αμυντικής βιομηχανίας που μπορεί να καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των σύγχρονων αναγκών, από αντιαεροπορικά συστήματα μέχρι κατευθυνόμενα πυρομαχικά για drones.

Το μήνυμα Ερντογάν για την αυτάρκεια

Η τελετή είχε σαφές πολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Ο Ερντογάν επέλεξε να συνδέσει τα νέα συστήματα με την ανάγκη μιας Τουρκίας που δεν θα εξαρτάται από κανέναν για την άμυνά της. Το μήνυμα που εκπέμπεται από την Άγκυρα είναι ότι η χώρα θέλει να αυξήσει τα αποθέματα, να επιταχύνει τη σειριακή παραγωγή και να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αυτάρκεια στα κρίσιμα οπλικά προγράμματα.

Αυτή η γραμμή ενισχύθηκε και από τον πρόεδρο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιοργκιούν, ο οποίος χαρακτήρισε κάθε μία από τις νέες επενδύσεις απόδειξη της «αποφασιστικής ανόδου» της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα. Στόχος της Άγκυρας είναι να παρουσιάσει αυτή την πρόοδο όχι ως μεμονωμένη επιτυχία, αλλά ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου στρατιωτικής και τεχνολογικής ενίσχυσης.

Την ίδια στιγμή, φιλοκυβερνητικοί αναλυτές στην Τουρκία περιέγραψαν τη σημερινή εικόνα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ως «έπος». Ο ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας, Τζοσκούν Μπασμπούγ, δήλωσε ότι η παράδοση περισσότερων από 20 προϊόντων στο τουρκικό οπλοστάσιο την ίδια ημέρα αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα. Υποστήριξε επίσης ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, στο Ιράκ και στη Συρία επιβεβαιώνουν, κατά την τουρκική αφήγηση, την ανάγκη για πλήρως εγχώρια αμυντική παραγωγή.

Στην ουσία, η σημερινή εικόνα που επιχειρεί να προβάλλει η Άγκυρα είναι ξεκάθαρη: περισσότερα εργοστάσια, μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα αποθέματα και ακόμη πιο επιθετική ανάπτυξη βαλλιστικών και αντιαεροπορικών δυνατοτήτων. Και στο κέντρο αυτής της εικόνας, ο Ερντογάν φρόντισε να δώσει τον πιο ηχηρό συμβολισμό, βάζοντας την υπογραφή του πάνω στον Tayfun Blok-4.