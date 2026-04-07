Μια συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στον Λίβανο, όταν ένα μικρό κορίτσι που είναι μουσουλμάνα χτύπησε την καμπάνα μιας εκκλησίας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας μέσα στο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

«Χτύπησα την καμπάνα για να ξέρουν όλοι ότι το μέρος κατοικείται και ότι είμαστε όλοι ένα στον Λίβανο», δήλωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο αυξανόμενης ανθρωπιστικής πίεσης.

Η πράξη της αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς νωρίτερα σήμερα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση στην Tayr Debba στην περιοχή Tyre, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στον νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν ένα σπίτι στη Μααρακά, με τους διασώστες να συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων.

After Israel reportedly told Druze and Christian leaders in southern Lebanon not to shelter their Shia Muslim neighbors, this Lebanese girl says, “We are all one.” pic.twitter.com/1hWFACJBYl — AJ+ (@ajplus) April 6, 2026

Μέχρι στιγμής, το βίντεο δεν έχει αμφισβητηθεί, αν και δεν έχει υπάρξει πλήρης ανεξάρτητη επιβεβαίωση.