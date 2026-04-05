Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ισραηλινού drone στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας και το νοσοκομείο αλ Σίφα, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, επεσήμανε η Πολιτική Προστασία.

«Τέσσερις μάρτυρες και πέντε τραυματίες έφτασαν στο νοσοκομείο αφού ισραηλινό drone εκτόξευσε δύο βλήματα εναντίον ομάδας αμάχων», ανακοίνωσε από την πλευρά του το νοσοκομείο αλ Σίφα, το κεντρικό νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Ερωτηθείς για το περιστατικό από το AFP ο στρατός του Ισραήλ απάντησε ότι «ελέγχει» τις πληροφορίες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σχεδόν 715 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο ΟΗΕ θεωρεί τα στοιχεία του υπουργείου αυτού αξιόπιστα.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πως πέντε μέλη του έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα το ίδιο διάστημα.