Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος έπεσε χθες Παρασκευή πάνω σε εστιατόριο στην πόλη Καπάο ντα Κανόα, στη νότια Βραζιλία, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι και δύο επιχειρηματίες που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Vídeo mostra momento em que avião cai e explode



🚨 PLANTÃO B.O. — QUEDA DE AVIÃO NO RS

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί (τοπική ώρα) όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Piper, που εκτελούσε πτήση προς την Ιμπιτίνγκα του Σάο Πάολο, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κλειστό εστιατόριο της πόλης Καπάο ντα Κανόα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio Gaucha, το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν συνετρίβη στο κτίριο.

Η στιγμή της συντριβής του Piper έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι της περιοχής και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο RBS TV καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.

Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος