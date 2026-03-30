Ένα απόκοσμο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αυστραλίας, όταν ο ουρανός βάφτηκε σε βαθύ κόκκινο χρώμα, καθώς ο τροπικός κυκλώνας Narelle πλησίαζε τις ακτές της περιοχής.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε εντυπωσιακά βίντεο, δημιούργησε σκηνικό που πολλοί χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό», προκαλώντας δέος αλλά και ανησυχία.

Ο κυκλώνας Narelle υποβαθμίστηκε το Σάββατο 28 Απριλίου σε υποτροπική καταιγίδα, σύμφωνα με το CBS News, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η ένταση των εντυπώσεων που άφησε πίσω του.

«Ο ουρανός γινόταν όλο και πιο πορτοκαλί, ώσπου γύρω στις 3:30 μ.μ., βγήκαμε έξω και ήταν αυτό το χρώμα», ανέφερε κάτοικος του Σαρκ Μπέι.

«Ήταν κόκκινος σε όλη τη διαδρομή, όπου κι αν κοιτούσαμε».

Η εξήγηση πίσω από το φαινόμενο

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, Άνγκους Χάινς, σύμφωνα με το ABC, ο κόκκινος ουρανός στη Δυτική Αυστραλία, οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες.

«Πρόκειται για μια περιοχή με έντονα κόκκινα χαρακτηριστικά, με αυτή τη “σκουριασμένη” απόχρωση στο έδαφος, οπότε το χρώμα αυτό “σηκώνεται” στην ατμόσφαιρα με τους ισχυρούς ανέμους, τόσο τοπικά όσο και από τη βόρεια Δυτική Αυστραλία συνολικά», είπε, αναφερόμενος στο κόκκινο χώμα πλούσιο σε σίδηρο που έχει οξειδωθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η νέφωση: ενώ οι περιοχές Πιλμπάρα και Γκάσκοϊν πλήττονται συχνά από καταιγίδες σκόνης, αυτές συνήθως εκδηλώνονται κάτω από γαλάζιο ουρανό. Αυτή τη φορά, όμως, το φαινόμενο συνέπεσε με πυκνά σύννεφα, τα οποία περιόρισαν το φως και δημιούργησαν μια πιο «ομοιόμορφη» και σκοτεινή ατμόσφαιρα.

«Είναι μια αρκετά ξηρή περιοχή, επομένως κάθε φορά που πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλες ποσότητες σκόνης ανυψώνονται στην ατμόσφαιρα», κατέληξε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού του φαινομένου που έχει δει ποτέ.

Έπειτα από κάποιες ώρες ο ουρανός καθάρισε τελείως, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα.