Με το ενδεχόμενο της χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν να κερδίζει πλέον φανερά έδαφος στον καμβά επιλογών του Λευκού Οίκου, σταθμίζονται πλέον όλα τα πιθανά σενάρια ως προς την τακτική και τη στρατηγική της επέμβασης.

Το βέβαιο, σε κάθε περίπτωση, όπως παραδέχονται και οι επιτελείς του αμερικανικού Πενταγώνου, είναι ότι αυτή η επιχείρηση δεν θα θυμίζει καμία από τις πρόσφατες στρατιωτικές εκστρατείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει ανάλυση της αμερικανικής διπλωματικής επιθεώρησης The National Interest, δεν πρόκειται για ένα θέατρο επιχειρήσεων όπως το Ιράκ του 2003, ούτε για ένα σενάριο ανταρτοπολέμου τύπου Αφγανιστάν. Είναι κάτι πιο σύνθετο, πιο απαιτητικό και δυνητικά πολύ πιο επικίνδυνο. Μια απόβαση στο Ιράν θα ήταν, στην πραγματικότητα, είσοδος σε ένα περιβάλλον όπου το έδαφος, το κλίμα και ο αντίπαλος λειτουργούν συνδυαστικά εναντίον κάθε επιτιθέμενου.

Ένα φυσικό φρούριο

Το πρώτο και ίσως πιο κρίσιμο εμπόδιο για οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση είναι η ίδια η γεωγραφία του Ιράν. Η χώρα αποτελεί ένα από τα πιο δύσβατα εδάφη στον κόσμο, με τεράστιες οροσειρές όπως τα Ζάγκρος και τα Ελμπρούζ να διασχίζουν την επικράτειά της, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια που περιορίζουν δραστικά την κίνηση στρατευμάτων.

Σε αντίθεση με τις ανοιχτές πεδιάδες του Ιράκ, όπου τα τεθωρακισμένα μπορούσαν να κινηθούν σχετικά εύκολα, στο Ιράν οι επιλογές είναι περιορισμένες. Οι στενές ορεινές διαβάσεις λειτουργούν ως «σημεία πνιγμού» (chokepoints), όπου μικρές αμυντικές δυνάμεις μπορούν να καθυστερήσουν ή και να εξουδετερώσουν πολύ μεγαλύτερες επιθετικές δυνάμεις. Το έδαφος ευνοεί τον αμυνόμενο – και αυτό αποτελεί βασική αρχή της στρατιωτικής γεωγραφίας.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της χώρας καλύπτεται από ερήμους, όπως η Dasht-e Kavir και η Dasht-e Lut, περιοχές με ακραίες θερμοκρασίες και ελάχιστες υποδομές. Η μετακίνηση στρατευμάτων σε τέτοιο περιβάλλον δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι εξαντλητική και επικίνδυνη.

Το κλίμα, ένας «ασύμμετρος» εχθρός

Πέρα από το ανάγλυφο, το φυσικό περιβάλλον του Ιράν αποτελεί έναν αόρατο αλλά εξίσου επικίνδυνο αντίπαλο. Οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές μπορούν να ξεπεράσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι διακυμάνσεις μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι έντονες, ειδικά σε ορεινές περιοχές.

Οι αμμοθύελλες, συχνό φαινόμενο στις ερήμους, μπορούν να παραλύσουν επιχειρήσεις, να μειώσουν δραστικά την ορατότητα και να επηρεάσουν την απόδοση εξοπλισμού και προσωπικού. Ταυτόχρονα, οι περιορισμένοι υδάτινοι πόροι και η ανάγκη συνεχούς ανεφοδιασμού δημιουργούν μια τεράστια πίεση στη διοικητική μέριμνα.

Σύμφωνα με αναλύσεις στρατιωτικών οργανισμών, σε τέτοια περιβάλλοντα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι πάντα η μάχη, αλλά η διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας. Η ιστορία έχει δείξει ότι στρατοί μπορούν να ηττηθούν όχι μόνο από τον αντίπαλο, αλλά και από το ίδιο το περιβάλλον.

Μια χώρα σχεδιασμένη για άμυνα

Το Ιράν δεν βασίζεται αποκλειστικά στο φυσικό του ανάγλυφο. Η στρατιωτική του δομή έχει εξελιχθεί με γνώμονα την άμυνα έναντι ισχυρότερων αντιπάλων. Ο συνδυασμός του τακτικού στρατού με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας.

Σε περίπτωση εισβολής, οι αμερικανοί πεζοναύτες δεν θα αντιμετώπιζαν μόνο μια συμβατική στρατιωτική δύναμη, αλλά ένα δίκτυο που περιλαμβάνει αντάρτικες τακτικές, κινητές μονάδες, drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά στην έννοια της ασύμμετρης απάντησης, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ευθέως την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.

Ο διοικητής του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, χαιρετά στρατιώτες σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις, οι κινητοί εκτοξευτές πυραύλων και οι αποκεντρωμένες δομές διοίκησης καθιστούν δύσκολη την εξουδετέρωση των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών. Επιπλέον, η ικανότητα του Ιράν να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις σημαίνει ότι ακόμη και οι βάσεις ανεφοδιασμού θα βρίσκονται υπό απειλή.

Ένας πόλεμος χωρίς μέτωπα

Σε αντίθεση με τις κλασικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπου υπάρχει σαφές μέτωπο, μια σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολυδιάστατο πόλεμο χωρίς καθορισμένα όρια. Το Ιράν διαθέτει δίκτυο συμμάχων και παραστρατιωτικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Αυτό σημαίνει ότι μια χερσαία επιχείρηση δεν θα περιοριζόταν εντός των συνόρων της χώρας. Επιθέσεις θα μπορούσαν να εκδηλωθούν σε πολλαπλά σημεία, από τον Λίβανο μέχρι τον Περσικό Κόλπο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ταχύπλοο εκτοξεύει πύραυλο κατά τη διάρκεια άσκησης των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο

Η έννοια του “ασφαλούς μετώπου” παύει να υφίσταται. Ο εχθρός μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε, με μέσα που κυμαίνονται από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς έως προηγμένα drones.

Οι πόλεις ως πεδία μάχης

Αν οι ορεινές και ερημικές περιοχές αποτελούν πρόκληση, οι πόλεις του Ιράν είναι ένα ακόμη πιο σύνθετο πεδίο επιχειρήσεων. Μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις όπως η Τεχεράνη φιλοξενούν εκατομμύρια κατοίκους και χαρακτηρίζονται από πυκνή δόμηση.

Η εμπειρία από συγκρούσεις σε αστικό περιβάλλον έχει δείξει ότι η υπεροχή σε τεχνολογία και εξοπλισμό συχνά εξουδετερώνεται. επισημαίνει το Reuters. Οι μάχες γίνονται σώμα με σώμα, η πρόοδος είναι αργή και οι απώλειες υψηλές. Κάθε κτίριο μπορεί να μετατραπεί σε οχυρό, κάθε δρόμος σε παγίδα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι αμερικανοί πεζοναύτες θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με έναν αντίπαλο που γνωρίζει το έδαφος, έχει προετοιμαστεί για αστικό πόλεμο και μπορεί να εκμεταλλευτεί τον πληθυσμό και τις υποδομές.

Το βάρος της διοικητικής μέριμνας

Ίσως η πιο υποτιμημένη παράμετρος μιας τέτοιας επιχείρησης είναι η διοικητική μέριμνα. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, με έκταση πολλαπλάσια του Ιράκ. Η διατήρηση γραμμών ανεφοδιασμού σε τέτοιο περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Κάθε μεταφορά καυσίμων, τροφίμων και πυρομαχικών θα πρέπει να διασχίζει επικίνδυνες περιοχές, εκτεθειμένες σε επιθέσεις. Οι μεγάλες αποστάσεις αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο αντίδρασης, ενώ η ανάγκη προστασίας των γραμμών ανεφοδιασμού αποσπά σημαντικούς πόρους από το κύριο μέτωπο.

Όπως έχουν επισημάνει αναλυτές, σε έναν τέτοιο πόλεμο η φθορά μπορεί να προκύψει όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από την αδυναμία διατήρησης της επιχειρησιακής συνοχής.

Στρατιώτης των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης εκτοξεύει αντιαρματικό πύραυλο από φορητό εκτοξευτή Dehlavieh. Είναι ουσιαστικά αντίγραφο του ρωσικού 9M133 Kornet

Ένα σενάριο υψηλού ρίσκου

Mια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν θα έφερνε τους αμερικανούς πεζοναύτες αντιμέτωπους με ένα από τα πιο δύσκολα επιχειρησιακά περιβάλλοντα στον κόσμο. Το έδαφος, το κλίμα και η στρατιωτική στρατηγική του Ιράν συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η υπεροχή δεν μεταφράζεται εύκολα σε νίκη.

Η ιστορία των σύγχρονων πολέμων έχει δείξει ότι οι εισβολές σε χώρες με τέτοια χαρακτηριστικά εξελίσσονται σε μακροχρόνιες και δαπανηρές συγκρούσεις. Το Ιράν, με τον συνδυασμό φυσικών και στρατιωτικών πλεονεκτημάτων, αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση.

Για τους αμερικανούς πεζοναύτες, μια τέτοια επιχείρηση δεν θα ήταν απλώς μια ακόμη αποστολή. Θα ήταν μια δοκιμασία στα όρια της αντοχής, της στρατηγικής και της ίδιας της έννοιας της σύγχρονης στρατιωτικής ισχύος.