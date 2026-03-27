Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αεροπορικοί βομβαρδισμοί από δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος που βρίσκεται στο κεντρικό Ιράν.



Η είδηση αυτή, η οποία μεταδίδεται από την Τεχεράνη, παρουσιάζει μια σοβαρή κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς στοχεύει άμεσα κρίσιμες πυρηνικές υποδομές της χώρας.



«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.



Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Δεν απειλείται ο πληθυσμός της περιοχής», φέρεται να δήλωσε ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το Sky News, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση. Σύμφωνα με μια αναφορά, βομβαρδίστηκε επίσης μια μονάδα παραγωγής yellowcake (διυρανικού αμμωνίου) στην πόλη Αρντακάν, χωρίς ωστόσο να απελευθερωθεί ραδιενεργό υλικό εξαιτίας του συμβάντος.



Η συγκεκριμένη εγκατάσταση πραγματοποιεί εξόρυξη και χημική επεξεργασία ουρανίου. Παράλληλα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγμα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο τσιμέντου Φιρουζαμπάντ, στη νότια επαρχία Φαρς του Ιράν.