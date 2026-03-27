Η μητέρα δύο παιδιών που σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή στο Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebeh δηλώνει ότι η καρδιά της «καίγεται από πόνο», ζητώντας την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, απαίτησε να λογοδοτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ώστε να αποδειχθεί ότι «οι ζωές των παιδιών δεν είναι χωρίς αξία».

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση των ΗΠΑ, οι ίδιες τους οι δυνάμεις «πιθανότατα» έπληξαν το σχολείο λόγω παλαιών πληροφοριών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος ποιος επιτέθηκε στο σχολείο, αφού αρχικά είχε κατηγορήσει το ίδιο το Ιράν.

«Δεν είμαι απλώς μια μητέρα που θρηνεί. Είμαι η φωνή όλων των μητέρων που έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο πιστεύοντας ότι θα είναι ασφαλή», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Συμβούλιο. «Ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά, που υποτίθεται ότι θα έχτιζαν το μέλλον αυτού του κόσμου, όχι ένα μέρος όπου το μέλλον τους σβήνει σε μια στιγμή», συμπλήρωσε.

Η ίδια περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές με τα παιδιά της, θυμούμενη ότι χτένισε τη Μαδιέχ και τον Αμίν και τους έδωσε τις σχολικές τους τσάντες το τελευταίο πρωινό που τους είδε, καθώς και τα τελευταία τους λόγια: «Θα έρθεις να μας πάρεις από το σχολείο;». «Αυτή η απλή φράση επαναλαμβάνεται τώρα στο μυαλό μου χίλιες φορές και κάθε φορά η καρδιά μου καίγεται από πόνο», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη νιώθει την παρόρμηση να ανοίξει την πόρτα του δωματίου τους και να τα δει να κοιμούνται στα κρεβάτια τους.

«Η αλήθεια πρέπει να έρθει στο φως και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ που είναι η αιτία αυτού του πόνου πρέπει να λογοδοτήσουν. Όχι για εκδίκηση, αλλά για Δικαιοσύνη, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι οι ζωές των παιδιών δεν είναι χωρίς αξία», τόνισε.

Ποιος ακριβώς θα λογοδοτήσει για αυτούς τους θανάτους;

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση, Φαρίντα Σαχίντ, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες για την επίθεση στο σχολείο Shajareh Tayyebeh, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους. Μιλώντας σε συζήτηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέφερε ότι παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών παρακολουθούσαν μαθήματα, όταν ένα ακριβούς στόχευσης πυρομαχικό αμερικανικής κατασκευής έπληξε το σχολείο.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για έναν γονέα από το να χάσει ένα παιδί, μια αδιανόητη ρήξη της ζωής. Εκ μέρους όλων των γονέων του κόσμου, ρωτώ: ποιος ακριβώς θα λογοδοτήσει για αυτούς τους θανάτους; Σίγουρα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι ζωές αυτών και άλλων παιδιών να σβήνουν χωρίς συνέπειες», δήλωσε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, εάν επιβεβαιωθεί πως οι ΗΠΑ έπληξαν το σχολείο βάσει παρωχημένων πληροφοριών (προ του 2017) που το ταυτοποιούσαν ως βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τότε κάποιος έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του για τη λήψη όλων των εφικτών προφυλάξεων κατά τη διάρκεια επιθέσεων. Τόνισε επίσης ότι δημοσιογράφοι είχαν εντοπίσει ότι ο στόχος ήταν σχολείο χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

«Ποιος απέτυχε να επαληθεύσει τα δεδομένα; Ποιος ακριβώς στην αλυσίδα διοίκησης ήταν υπεύθυνος για την επιβεβαίωση; Ποια ευθύνη, βάσει εθνικού και διεθνούς δικαίου, θα αντιμετωπίσει τελικά το άτομο ή τα άτομα;», διερωτήθηκε.

Αραγτσί: Επίθεση «σκόπιμη και εσκεμμένη»

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι βομβάρδισαν σκόπιμα το Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebeh, κάνοντας λόγο για μια «υπολογισμένη, σταδιακή επίθεση» που προκάλεσε τον θάνατο 168 ανθρώπων. Αν και η προκαταρκτική έκθεση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι ίδιες τους οι δυνάμεις «πιθανότατα» ευθύνονται λόγω παλαιών πληροφοριών, ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν την πιο προηγμένη τεχνολογία, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «σκόπιμη και εσκεμμένη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι δεν είναι βέβαιος ποιος επιτέθηκε στο σχολείο, αφού αρχικά είχε κατηγορήσει το Ιράν. «Αυτή η θηριωδία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, δεν μπορεί να αποκρυφθεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με σιωπή και αδιαφορία», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας ότι «αυτή η βάρβαρη επίθεση είναι μόνο η ορατή κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου παγόβουνου», το οποίο, όπως είπε, κρύβει μια πολύ σοβαρότερη καταστροφή, δηλαδή την κανονικοποίηση των πιο αποτρόπαιων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 600 σχολεία έχουν καταστραφεί στο Ιράν. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, όπως τονίζει το Sky News.

Η σημερινή συζήτηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία ζήτησαν το Ιράν, η Κούβα και η Κίνα, είναι η δεύτερη αυτής της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Προχθές, Τετάρτη, συζήτηση που είχε ζητήσει το Μπαχρέιν εκ μέρους έξι χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της Ιορδανίας αφορούσε αποκλειστικά τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών της περιοχής του Κόλπου και τις συνέπειές τους για τον άμαχο πληθυσμό.

Μετά τη συζήτηση αυτή, 47 μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν με συναίνεση απόφαση που καταδικάζει τις «απεχθείς επιθέσεις» του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών στον Κόλπο και καλεί να δοθούν γρήγορα «επανορθώσεις» για όλα τα θύματα αυτών των πληγμάτων.