Ασυνήθιστη εικόνα παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα δρόμοι της Κωνσταντινούπολης, όπου πλήθη ανθρώπων σχηματίζουν ουρές για έναν λόγο που δεν σχετίζεται με τα γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας πλανόδιος πωλητής, ο οποίος έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα απρόσμενο viral φαινόμενο, προσελκύοντας καθημερινά δεκάδες επισκέπτες.

Πρόκειται για έναν νεαρό καστανά, ο οποίος διαθέτει επίσης, καλαμπόκια και σιμίτ, το παραδοσιακό σουσαμένιο κουλούρι της Τουρκίας και έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των τουριστών όσο και των κατοίκων της πόλης.

Ο 25χρονος Alper Tellem, χωρίς να έχει επιδιώξει τη δημοσιότητα, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς, ενώ παράλληλα γνωρίζει μεγάλη απήχηση και στα social media. Ο λογαριασμός του στο Instagram ξεπερνά τους 720.000 ακόλουθους, ενώ στο TikTok αριθμεί περισσότερους από 515.000.

Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε κεντρικό σημείο στο Καράκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου, όπου εδώ και περίπου οκτώ χρόνια διατηρεί τον οικογενειακό πάγκο μαζί με τον αδελφό του.

Καταγόμενος από το Ντογουμπαγιαζίτ της επαρχίας Άγρι, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, ο Alper Tellem είδε τη ζωή του να αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες, όταν η influencer Karolina Geits τον εντόπισε και ανάρτησε στο TikTok βίντεο στο οποίο αγοράζει καλαμπόκι από τον ίδιο και φωτογραφίζεται μαζί του.

Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε ταχύτατα viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, κάτι που εκτόξευσε τη δημοτικότητά του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έκτοτε, πλήθος κόσμου καταφθάνει στο σημείο, όχι μόνο για να προμηθευτεί τα προϊόντα του, αλλά και για να φωτογραφηθεί μαζί του και να μοιραστεί τη στιγμή στα social media.