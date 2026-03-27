Αστυνομικός από τη Μασαχουσέτη ξέσπασε σε κλάματα μέσα στο δικαστήριο, όταν η ίδια και ο σύζυγός της κατηγορήθηκαν για επανειλημμένους βιασμούς 14χρονου, τον οποίο είχαν αναλάβει και φιλοξενούσαν στο σπίτι τους, όπως αναφέρει η nypost.

Η 31χρονη Σαμάνθα Πελρίν, αστυνομικός στο Πλίμουθ, και ο 37χρονος σύζυγός της, Ντάνιελ Φόραντ, συνελήφθησαν, αφού η Πελρίν τέθηκε αιφνιδιαστικά σε διαθεσιμότητα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ζευγάρι φέρεται να άρχισε να κακοποιεί το αγόρι λίγο μετά τη μετακόμισή του στο σπίτι τους το 2019, όταν εκείνο ήταν μόλις 12 ετών.

Η Πελρίν αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις περιπτώσεις βιασμού ανηλίκου με χρήση βίας. Ο σύζυγός της, ιδιοκτήτης τοπικής επιχείρησης απεντόμωσης, βρίσκεται αντιμέτωπος με συνολικά 20 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός ανηλίκου, άσεμνη επίθεση και βιαιοπραγία, αλλά και επίθεση με επικίνδυνο όπλο. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι κακοποιήσεις συνεχίζονταν για χρόνια, τουλάχιστον από όταν το παιδί ήταν 12 ετών έως και το περασμένο έτος, ζητώντας την επιβολή εγγύησης ύψους 250.000 δολαρίων για τους κατηγορούμενους. Ωστόσο, ο δικαστής όρισε σημαντικά χαμηλότερη εγγύηση: 10.000 δολάρια για την Πελρίν και 25.000 δολάρια για τον Φόραντ.

Plymouth Police Officer Samantha Perline, 31, and her husband Daniel Forand, 37, have been accused of physical and sexual abuse by a child they were legal guardians of.



The alleged victim was 12 when the abuse began. #Massachusetts pic.twitter.com/LgVKiKegad — True Crime Belieber (@TruCrimeBeliebr) March 25, 2026

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο, η αστυνομικός εμφανίστηκε συναισθηματικά καταρρακωμένη, φορώντας καρό μπουφάν και γυαλιά, ξεσπώντας σε λυγμούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντίθετα, ο σύζυγός της στάθηκε ανέκφραστος, με χειροπέδες και φούτερ, χωρίς να δείξει ιδιαίτερη αντίδραση. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι για όλες τις κατηγορίες, ωστόσο σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζουν ελάχιστη ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η χειρόγραφη κατάθεση του θύματος, στην οποία αναφέρεται ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση έως το 2025 και σωματική κακοποίηση έως το 2026. Όπως επισημαίνει, η σωματική βία ασκούνταν κυρίως από τον Φόραντ, ενώ και οι δύο κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το αγόρι μεγάλωσε με τη γιαγιά και τη θεία του μέχρι την ηλικία των 12 ετών, όταν το ζευγάρι ανέλαβε τη φροντίδα του και το μετέφερε στο σπίτι του στο Πλίμουθ. Περίπου έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν και επίσημα την επιμέλειά του, με τις καταγγελίες να αναφέρουν ότι η κακοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά την απόκτηση της κηδεμονίας και συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το παιδί αποχώρησε από το σπίτι τους τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το θύμα φέρεται να γνώρισε το ζευγάρι μέσω της θείας του, η οποία ανήκε στην ίδια εκκλησία με αυτούς. Μετά τις καταγγελίες, η Πελρίν τέθηκε σε διαθεσιμότητα και της ζητήθηκε να παραδώσει τα όπλα, τον εξοπλισμό, την άδεια οπλοκατοχής και τα σχετικά έγγραφα.

Σε ανακοίνωσή του, το Αστυνομικό Τμήμα Πλίμουθ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «σοκαριστικές και βαθιά ανησυχητικές», υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να τηρούν υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς. «Η αποστολή μας είναι να διαφυλάσσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και να υπηρετούμε τον νόμο με ακεραιότητα. Οι πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζουν τις βασικές αρχές του επαγγέλματός μας», τονίζεται.



