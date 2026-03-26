Η Ινδία βιώνει μια έντονη κρίση καυσίμων, με τα πρατήρια να μετατρέπονται σε εστίες έντασης και επεισοδίων, καθώς πολίτες αγωνίζονται για λίγα λίτρα βενζίνης ή πετρελαίου, τροφοδοτώντας πανικό και συγκρούσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ διακόπτει μια διαδρομή μέσω της οποίας μεταφέρεται πάνω από το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Indian police have been deployed at petrol pumps in Gujarat amid panic over potential fuel shortages, as Iran’s blockade of the Strait of Hormuz disrupts a route that carries over 40% of India’s crude imports. pic.twitter.com/vjnBi9vBIA — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026

Οι άνθρωποι περιμένουν για ώρες σε μια ουρά γεμίζοντας μπιτόνια, ενώ οι Αρχές τους διαβεβαιώνουν ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Αρχών, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις: βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις τοπικές αρχές να καλούν σε ψυχραιμία.

🇮🇳 Fuel crises in India are worsening due to closure of Hormuz Strait.



Massive crowds have gathered at petrol pump stations across multiple Indian states due to shortages and panic buying. Clashes on stations across India have resulted in two deaths.



India, with a population… pic.twitter.com/jqoIFOLIBg — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 25, 2026

Amid petrol pump chaos from shortage rumors hoarding in cans, bottles & tankers risking fires!



Urge Govt of India: Urgent advisory to dispense fuel only into vehicle tanks, ban sales to containers. pic.twitter.com/lP3eDZt2pl — Being Political (@BeingPolitical1) March 12, 2026