Η Ινδία βιώνει μια έντονη κρίση καυσίμων, με τα πρατήρια να μετατρέπονται σε εστίες έντασης και επεισοδίων, καθώς πολίτες αγωνίζονται για λίγα λίτρα βενζίνης ή πετρελαίου, τροφοδοτώντας πανικό και συγκρούσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ διακόπτει μια διαδρομή μέσω της οποίας μεταφέρεται πάνω από το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι άνθρωποι περιμένουν για ώρες σε μια ουρά γεμίζοντας μπιτόνια, ενώ οι Αρχές τους διαβεβαιώνουν ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Αρχών, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις: βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις τοπικές αρχές να καλούν σε ψυχραιμία.