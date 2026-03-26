Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος τόσο στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη όσο και στις πολιτικές προεκτάσεις που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με την εξέλιξή της. Ο ίδιος έκανε λόγο για οργανωμένες κινήσεις με συγκεκριμένα κίνητρα, επισημαίνοντας ότι πίσω από καθυστερήσεις και εντάσεις κρύβονται πολιτικά και άλλα συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός υποστήριξε πως υπάρχει «σοβαρό πολιτικό συμφέρον από μια ομάδα ανθρώπων όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που έβαλε τον Πάνο Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη των Τεμπών».

Μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι «Σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους. Για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής της δίκης, τονίζοντας ότι «αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια. Άρα καλύτερη ταξιθεσία, η αίθουσα κάνει, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και λίγο καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι «Όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικών συμφέρον από την τοξικότητα δεν θέλουν να γίνει η δίκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα. Ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη».

Ο υπουργός Υγείας επέμεινε στη θέση του, τονίζοντας πως «Όσοι έχουμε ακόμα σώας τας φρένας στην Ελλάδα και ενδιαφερόμαστε να μην δούμε τη χώρα να πέφτει ξανά στο χάος και στα μνημόνια, δεν θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις της τοξικότητας να πάνε την Ελλάδα στην καταστροφή. Αυτά που που γράφονται γιατί κόστισε τόσο (σ.σ. η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη), το έργο το έκανε η περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας».

Απαντώντας, δε, σε δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δημοσιότητα της διαδικασίας, σχολίασε ότι «άκουσα τις δηλώσεις της φερέλπιδος πολιτικού αρχηγού ότι τα κανάλια πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα, θέλω να πω ότι στον δυτικό κόσμο δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δεν υπάρχει».

Τέλος, κλήθηκε να τοποθετηθεί για τη συζήτηση που διεξάγεται στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με πιθανό ψήφισμα που θα αποκλείει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε αιχμηρά: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι, τα έχουν πει αυτά οι γραφές. Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν. Το να αποφασίσουν στο συνέδριο και να πάμε στις εκλογές έτσι μόνο ζημιά για το ΠΑΣΟΚ μου φαίνεται και όχι για τη ΝΔ. Κάποιος έχει πει «μην σταματάς τον αντίπαλό σου όταν θέλει να κάνει λάθος». Αν περάσει η απόφαση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τότε η κουβέντα περί ενδεχομένων συνεργασιών έχει παρέλθει και το δίλημμα στον λαό θα είναι ή θα βγάλετε ΝΔ ή θα έχουμε συνεχώς εκλογές».