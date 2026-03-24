Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προχώρησαν σε νέα εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά την τελευταία ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κεντρικό Ισραήλ.

Πιστεύεται ότι ο πύραυλος έπεσε σε ανοιχτή περιοχή.

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ, την Πετάχ Τίκβα και τις γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF αναφέρει ότι οι κάτοικοι μπορούν πλέον να αποχωρήσουν από τους προστατευμένους χώρους τους.