Ο Βασίλης Ζαγαρίτης παραχώρησε συνέντευξη σε ολλανδικό μέσο και εκεί στάθηκε και στο ενδιαφέρον από πλευράς Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας αμυντικός της Χέρενφεν μίλησε στο «omropfryslan» και μεταξύ άλλων έκανε μνεία και στο ενδιαφέρον που υπήρξε για κείνον από τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιανουάριο.

«Νιώθω καλά εδώ και στην πραγματικότητα δεν ήθελα να φύγω από την ομάδα αυτή τη στιγμή (αναφερόμενος στον Γενάρη). Οπότε δεν έχει γίνει ποτέ καμία συζήτηση γι’ αυτό. Αν επιστρέψουν το καλοκαίρι, είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά οι συνθήκες πρέπει να είναι οι κατάλληλες», ήταν το σχόλιό του.

Όσο για την δουλειά που κάνει και την απόδοσή του ο Ζαγαρίτης είπε σχετικά: «Νιώθω έτσι. Δεν θέλω να το πω για να καυχηθώ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αριστεροί μπακ που είναι πιο γυμνασμένοι από εμένα.

Παίκτες όπως ο Μπος (Φέγενορντ) και ο Ελ Καρουάνι (Ουτρέχτη) είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν τόση δύναμη και ένταση. Αυτό με κάνει διαφορετικό από τους άλλους παίκτες.

Δουλεύω με έναν προσωπικό γυμναστή εδώ και τρία χρόνια, εκτός από αυτόν από τη Χέρενφεν. Προσπαθώ να το διατηρώ σε υψηλό επίπεδο. Ο γυμναστής μου έρχεται μερικές φορές και στο σπίτι μου, επειδή έχω και εξοπλισμό προπόνησης εκεί».