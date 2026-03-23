Η στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ απέναντι στη θρησκεία έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις στη Βρετανία, μετά τις αποκαλύψεις ότι διατηρεί μια «ήσυχη πίστη», παρά το γεγονός ότι στο μέλλον θα ηγηθεί της Εκκλησίας της Αγγλίας ως μονάρχης, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του, ο διάδοχος του θρόνου έχει «δέσμευση προς την Εκκλησία της Αγγλίας», ωστόσο επιλέγει να εκφράζει την πίστη του με πιο προσωπικό και διακριτικό τρόπο. Όπως φέρεται να είπε, «μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία κάθε μέρα, αλλά πιστεύω. Θέλω να τη στηρίξω και να πάρω τον ρόλο μου πολύ σοβαρά, με τον δικό μου τρόπο».

Η συζήτηση φούντωσε λίγο πριν από την τελετή ενθρόνισης της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, Ντέιμ Σάρα Μάλαλι, γεγονός που έφερε στο προσκήνιο τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει ο Ουίλιαμ στο μέλλον ως «Supreme Governor» της Εκκλησίας. Για κάποιους επικριτές, η στάση του θεωρείται υπερβολικά «χαμηλών τόνων» για έναν μελλοντικό ηγέτη ενός τόσο σημαντικού θεσμού.

Ωστόσο, αρκετά μέλη του κλήρου έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, τονίζοντας ότι η πίστη είναι μια βαθιά προσωπική υπόθεση. Ο αιδεσιμότατος Μάρκους Γουόκερ σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να ανοίγουμε παράθυρα στις ψυχές των ανθρώπων», προσθέτοντας πως «όπου κι αν βρίσκεται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο πνευματικό του ταξίδι, ο Θεός θα τον βρει μέχρι να ανέβει στον θρόνο».

Άλλοι, ωστόσο, εμφανίζονται πιο επικριτικοί. Ο συντηρητικός σχολιαστής Κάλβιν Ρόμπινσον υποστήριξε ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για “ήσυχη πίστη”», υπονοώντας ότι ένας μελλοντικός βασιλιάς θα έπρεπε να εκφράζεται πιο ανοιχτά και ξεκάθαρα για τα θρησκευτικά του πιστεύω.

Η στάση του Ουίλιαμ φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στη θρησκεία, όπου η πίστη δεν εκδηλώνεται απαραίτητα δημόσια, αλλά παραμένει προσωπική και εσωτερική υπόθεση. Παρά τις αντιδράσεις, κύκλοι κοντά στον πρίγκιπα επιμένουν ότι αναγνωρίζει πλήρως τις ευθύνες του και σκοπεύει να διαμορφώσει μια «ουσιαστική και δυνατή σχέση» με την Εκκλησία στο μέλλον.