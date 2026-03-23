Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν το βράδυ της Κυριακής στους δρόμους των Τιράνων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και της κυβέρνησής του λόγω καταγγελιών για εκτεταμένη διαφθορά.
Η πορεία κατέληξε σε σφοδρά επεισόδια, με ομάδες διαδηλωτών να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς αστυνομικά οχήματα, κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού.
Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και αναπτύχθηκαν εκατοντάδες ένστολοι.
Η χθεσινή διαμαρτυρία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων μηνών, με την αντιπολίτευση να επιμένει στο αίτημα αποχώρησης της κυβέρνησης Ράμα, η οποία μέχρι στιγμής δείχνει ανυποχώρητη.