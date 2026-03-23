Μια βαθιά συγκινητική και τραγική ιστορία έρχεται από το Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, όπου ένα 13χρονο αγόρι έβαλε τέλος στη ζωή του, λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά του, μην αντέχοντας – όπως καταγγέλλει η οικογένειά του – το αδιάκοπο bullying που δεχόταν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο Τζοσάια Μάικλ Ντουίνελ, ο οποίος είχε κλείσει τα 13 μόλις οκτώ ημέρες πριν, πήδηξε από γέφυρα στην περιοχή Άλστεντ στις 12 Μαρτίου. Η θεία του, Σαένα Λάιον, αποκάλυψε την τραγωδία μέσω ανάρτησης, περιγράφοντας ένα παιδί που «δεν μπορούσε πλέον να αντέξει» την καθημερινή πίεση και ταπεινώσεις.

Η ζωή του Τζοσάια ήταν ήδη σημαδεμένη από απώλεια, καθώς είχε χάσει τη μητέρα του το 2021, σε ηλικία μόλις 9 ετών. Μετά τον θάνατό της, τον είχε αναλάβει η γιαγιά του, η οποία – σύμφωνα με συγγενείς – προσπαθούσε απεγνωσμένα να τον προστατεύσει και να αντιμετωπίσει τα περιστατικά bullying που δεχόταν τόσο στο σχολείο όσο και στο σχολικό λεωφορείο.

Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση φαίνεται πως επιδεινωνόταν. Όπως αναφέρει η θεία του, ο 13χρονος είχε νοσηλευτεί πολλές φορές και είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια, ωστόσο – όπως καταγγέλλεται – συχνά αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία, με κάποιους να θεωρούν ότι «ζητούσε απλώς προσοχή».

Josiah Michael Dwinell GoFundMe: Family shares shocking details after ‘bullied’ New Hampshire boy, 13, dies by suicide



«Δεχόταν bullying στο σχολείο και στο λεωφορείο και κανείς εκτός από την οικογένειά του δεν προσπάθησε να τον βοηθήσει», έγραψε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια, μετά από μια ακόμη δύσκολη διαδρομή με το λεωφορείο, ο Τζοσάια φέρεται να πήρε την απόφαση ότι «δεν μπορούσε να το αντέξει άλλο». Η λεπτομέρεια που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σπαρακτική είναι ότι το παιδί δεν ήξερε καν να κολυμπά. Η πτώση από τη γέφυρα σε ποτάμι αποδείχθηκε μοιραία.

Η οικογένειά του τον περιγράφει ως ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και φως. «Ήταν ένας υπέροχος αδερφός, γιος και ανιψιός, που έφερνε χαρά σε όλους μας. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα καλυφθεί ποτέ», ανέφερε η θεία του σε σελίδα ενίσχυσης για τα έξοδα της κηδείας.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, με τη σχετική καμπάνια να ξεπερνά κατά πολύ τον αρχικό στόχο, φτάνοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ενώ συγγενείς και φίλοι άλλαξαν τις φωτογραφίες προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας κορδέλες ευαισθητοποίησης για την αυτοκτονία.

Η τραγωδία αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και των επιπτώσεών του στην ψυχική υγεία των παιδιών, αναδεικνύοντας πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη παρέμβαση και η ουσιαστική στήριξη από το περιβάλλον τους.