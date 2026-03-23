Εκατοντάδες νεκρές χήνες εντοπίστηκαν γύρω από μια λίμνη στο Σαουθάμπτον (σ.σ. λίμνη στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ), προκαλώντας έντονη ανησυχία σχετικά με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της γρίπης των πτηνών.

«Η κατάσταση αυτή ενέχει πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς και για σκύλους, κατοικίδια και άλλα άγρια ζώα, ιδιαίτερα μέσω επαφής με νεκρά πτηνά και περιττώματα», ανέφεραν οι διαχειριστές της περιοχής σε ανακοίνωσή τους την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενοι στο τραγικό συμβάν.

«Προειδοποιούμε τους κατοίκους να μην αγγίζουν νεκρά πουλιά και να κρατούν τα κατοικίδιά τους μακριά από τις μολυσμένες περιοχές».

Η γρίπη φαίνεται να αποδεκατίζει τον πληθυσμό των πτηνών, μετατρέποντας τις όχθες της κατά τα άλλα ήσυχης και αγροτικής περιοχής, σε ένα μακάβριο σκηνικό.

Ο δήμος του Σαουθάμπτον ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώ έχει αναθέσει και σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης άγριας ζωής την απομάκρυνση των νεκρών πτηνών.

«Λόγω της έκτασης του φαινομένου σε παραλίες και υγροβιότοπους, ο σχεδιασμός προστασίας περιβάλλοντος και κατοίκων βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε ο δήμος. «Οι εργασίες καθαρισμού αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα».

Οι κάτοικοι που εντοπίζουν νεκρά πτηνά καλούνται να αναφέρουν την τοποθεσία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Southampton Online Solutions, σύμφωνα με τη New York Post.