Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones στην περιφέρεια Λένινγκραντ, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πάνω από 50 drones καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30 τα ξημερώματα.

«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.

Έχουν καταγραφεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.