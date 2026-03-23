Tο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κούβα στηρίζεται σε οκτώ θερμικούς σταθμούς που μετρούν δεκαετίες ζωής. Ορισμένες από αυτές τις μονάδες λειτουργούν για περισσότερα από 40 χρόνια, με αποτέλεσμα οι τεχνικές βλάβες να είναι καθημερινό φαινόμενο και οι ανάγκες για συντήρηση να επιβάλλουν συχνά την παύση της λειτουργίας τους.



Αυτή η δομική αδυναμία οδήγησε την Κούβα στην έβδομη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης μέσα σε ενάμιση χρόνο, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η επίσημη θέση της Αβάνας είναι πως οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την επιδιόρθωση της πεπαλαιωμένης ηλεκτρικής υποδομής. Από την πλευρά τους, οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι το πρόβλημα διογκώθηκε από τη χρόνια υποεπένδυση στον συγκεκριμένο τομέα.

Το διπλωματικό θρίλερ με το πετρέλαιο και οι απειλές Τραμπ

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς οι παραδόσεις καυσίμων από τη Βενεζουέλα έχουν παγώσει. Η Βενεζουέλα αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή της χώρας, όμως η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαμηνύσει πως θα επιβάλει κυρώσεις σε οποιοδήποτε κράτος επιχειρήσει να στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουάσινγκτον κάνει λόγο για μια «εξαιρετικού χαρακτήρα απειλή» που αντιπροσωπεύει η Κούβα για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Η απάντηση της κουβανικής πλευράς είναι άμεση, κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να προκαλέσει ασφυξία στην κουβανική οικονομία. Η χώρα τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, ωστόσο τα τελευταία έτη οι περιορισμοί έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Η σταδιακή επιστροφή του ρεύματος στην Αβάνα

Μετά το δεύτερο εθνικό μπλακ άουτ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι προσπάθειες για την επανασύνδεση του συστήματος ξεκίνησαν με δυσκολία. Η ηλεκτρική εταιρεία γνωστοποίησε ότι η ηλεκτροδότηση επέστρεψε το απόγευμα στα δύο τρίτα της πόλης της Αβάνας. Είχε προηγηθεί η επίσημη ενημέρωση για την καθολική κατάρρευση του δικτύου, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ το υπουργείο Ενέργειας.

Η διαδικασία αποκατάστασης παραμένει εύθραυστη, καθώς η έλλειψη συναλλάγματος και καυσίμων καθιστά αβέβαιο το πόσο θα αντέξουν οι πεπαλαιωμένοι σταθμοί παραγωγής πριν το επόμενο περιστατικό.