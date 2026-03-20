Στρατηγός του Ιράν εκτόξευσε απειλές προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι ηγεσίες της κινδυνεύουν και πως σύντομα αναμένεται να δεχτούν χτύπημα.

Ο ανώτατος στρατιωτικός εκπρόσωπος της Τεχεράνης, στρατηγός Αμπολφάζλ Σεχαρτσί δήλωσε ότι «από εδώ και πέρα, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, ακόμη και πάρκα, περιοχές αναψυχής και τουριστικοί προορισμοί οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλείς για εσάς».

«Η δολοφονία αξιωματικών και ορισμένων διοικητών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν καταδεικνύει τη δύναμη του εχθρού, αλλά είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας, της απελπισίας και της κακίας του», είπε ο Σεχαρτσί.

«Οι ηγέτες μας δεν κρύβονται στην εξορία όπως οι ανώτεροι αξιωματούχοι της ισραηλινής οντότητας και οι Αμερικανοί, αλλά ζουν ανάμεσα στον λαό. Θα συνεχίσουμε τις αποτελεσματικές μας επιθέσεις εναντίον των εχθρών με σταθερότητα και με μεγαλύτερη ισχύ από πριν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

