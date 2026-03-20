Οι αρχές ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξάρθρωσαν «τρομοκρατικό δίκτυο» που φέρεται να το χρηματοδοτούσαν και να το διαχειρίζονταν η λιβανική Χεζμπολάχ και ο υποστηρικτής της, το Ιράν, συλλαμβάνοντας τα μέλη του, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι το δίκτυο, που λειτουργούσε με μια ψεύτικη εμπορική κάλυψη, εμπλεκόταν σε «ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και απειλή της εθνικής ασφάλειας» και σκόπευε να υπονομεύσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε με ισχυρό τρόπο αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική συνωμοσία» κατά των ΗΑΕ, κατήγγειλε τη φερόμενη εμπλοκή της Χεζμπολάχ και προσέφερε τη συνεργασία των λιβανικών αρχών προκειμένου οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Σε ανάρτηση στο Χ, επανέλαβε επίσης την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης που εκδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και απαγόρευσε τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ασφαλείας της Χεζμπολάχ.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Χεζμπολάχ ή το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλου περιστατικού στο Κουβέιτ, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι αποκάλυψαν οργάνωση που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και που σχεδίασε ενέργειες με στόχο την υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας. Οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση όπλων, πυρομαχικών και drones.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει παρουσία ούτε επιχειρησιακά δίκτυα στο Κουβέιτ. Μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με πυραύλους και drones σε όλο τον Κόλπο.