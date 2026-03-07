Έντονη ενόχληση έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η εμφάνιση χάρτη στο CNN International, ο οποίος παρουσίαζε τμήματα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Τουρκίας ως μέρος της λεγόμενης «περιοχής του Κουρδιστάν».

Το γραφικό που προβλήθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου προκάλεσε άμεση και σφοδρή αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο χάρτης αποτελεί «αναγωγική και ανακριβή» απεικόνιση της πραγματικότητας, ενώ η Άγκυρα κάνει λόγο για «παραπλανητικό οπτικό περιεχόμενο» και «επικίνδυνη αφήγηση» που, όπως υποστηρίζει, διαστρεβλώνει τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Kurdistan map on CNN.



Turkey is going crazy over this right now😂 pic.twitter.com/c3p6BA9k5h — Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) March 6, 2026

Η ευαίσθητη γεωγραφία των Κούρδων και η ανησυχία για νέα ένταση

Η κουρδική γεωγραφία – εκτεινόμενη ανάμεσα σε Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία – παραμένει ένα από τα πιο περίπλοκα και ευαίσθητα σημεία του παγκόσμιου χάρτη. Οποιαδήποτε μεταβολή ή στρατιωτική κίνηση στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές περιφερειακές αντιδράσεις, με συνέπειες δύσκολα ελέγξιμες.

Τις τελευταίες ημέρες, οι κινήσεις κουρδικών δυνάμεων, ιδίως μετά τη μεταφορά οπλισμού κοντά στα σύνορα με το Ιράν, έχουν τεθεί υπό αυστηρή παρακολούθηση. Παράλληλα, ΗΠΑ και Ισραήλ φαίνεται πως αντιμετωπίζουν πιο ευμενώς τις κουρδικές πρωτοβουλίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στην Άγκυρα.

Η ιστορική εμπειρία της περιοχής δείχνει ότι οι κουρδικές εστίες συχνά μετατρέπονται σε πεδία αντιπαράθεσης διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων, με τους τοπικούς πληθυσμούς να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Έτσι, το ερώτημα που τίθεται εκ νέου δεν είναι μόνο στρατιωτικό αλλά και πολιτικό: Οι Κούρδοι θα αποτελέσουν γέφυρα συνύπαρξης ή θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο ενός πολέμου που άλλοι αποφασίζουν;

Η επίσημη τουρκική αντίδραση: «Παραποίηση της πραγματικότητας»

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τη χρήση του χάρτη από το CNN International. Όπως σημειώνει, η Τουρκία αποτελεί μια χώρα 86 εκατομμυρίων πολιτών διαφόρων εθνοτικών και πολιτισμικών προελεύσεων, που συνυπάρχουν εδώ και γενιές. «Κάθε ένας από τους 86 εκατομμύρια πολίτες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας», αναφέρει η δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι παρόμοιες γεωγραφικές απεικονίσεις «παραμορφώνουν την πραγματικότητα» και απειλούν την εθνική ενότητα.

Η Άγκυρα απορρίπτει επίσης αυτό που θεωρεί ως έμμεση ταύτιση των Κούρδων πολιτών με πολιτικές ή ένοπλες οργανώσεις, προειδοποιώντας ότι τέτοιες αναφορές «ενισχύουν επιβλαβείς αφηγήσεις» και δημιουργούν τεχνητές εντάσεις. «Η γλώσσα και η αφήγηση που χρησιμοποιούνται στο βίντεο, σε συνδυασμό με τον χάρτη, κατασκευάζουν μια γεωπολιτική ερμηνεία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», τονίζει η ανακοίνωση.

Κάλεσμα προς τα διεθνή ΜΜΕ για «μεγαλύτερη συντακτική ευθύνη»

Η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν καλύπτουν θέματα που αφορούν ευαίσθητες περιοχές, όπως η Ανατολία και τα σύνορα με το Ιράν και το Ιράκ.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι το CNN International θα αποφύγει στο μέλλον τη χρήση αντίστοιχων γραφικών. Η δήλωση ολοκληρώνεται με επαναβεβαίωση της δέσμευσης της κυβέρνησης Ερντογάν στην εθνική ενότητα και τις πολιτικές «ειρήνης και ευημερίας» που –όπως αναφέρει– εφαρμόζει για όλους τους πολίτες της χώρας.