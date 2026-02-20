Ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κρίθηκε ο Αυστριακός ορειβάτης μετά τον θάνατο της φίλης του από υποθερμία στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας πέρυσι.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τους αυστριακούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφέρεται μόνο ως Τόμας Π., καταδικάστηκε σε πεντάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 9.600 ευρώ.

Η κοπέλα του, Κέρστιν Τζ., πέθανε από υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας αναρριχητικής εκδρομής στο βουνό Grossglockner τον Ιανουάριο του 2025.

Σε δήλωση που έστειλε στο BBC, το δικαστήριο ανέφερε ότι έλαβε υπόψη το καθαρό ποινικό μητρώο του Τόμας Π. και την απώλεια ενός προσώπου που του ήταν κοντά «ως ελαφρυντικούς παράγοντες». Ανέφερε επίσης ότι έλαβε υπόψη «τη δημόσια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ήταν ενοχοποιητική για τον κατηγορούμενο».

Ο δικαστής, Νόρμπερτ Χόφερ, ο οποίος είναι και ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης και συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης βουνού και ελικοπτέρων στο Τιρόλο, δήλωσε ότι ο Τόμας Π. ήταν ένας εξαιρετικός ορειβάτης, αλλά ότι η φίλη του υστερούσε σε σχέση με εκείνον όσον αφορά τις ορειβατικές της ικανότητες. Ανέφερε ότι το ζευγάρι θα έπρεπε να είχε επιστρέψει, καθώς η Κέρστιν δεν είχε αρκετή εμπειρία σε χειμερινές συνθήκες.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης την Άντρεα Μπ., πρώην φίλη του Τόμας, η οποία περιέγραψε πώς την είχε αφήσει μόνη της σε μια προηγούμενη εκδρομή στο Grossglockner το 2023. Είπε ότι είχε φτάσει στα όριά της, ένιωθε ζάλη και ο φακός της είχε σβήσει. Είπε ότι έκλαιγε και φώναζε όταν ξαφνικά εκείνος εξαφανίστηκε, προχωρώντας μπροστά και αφήνοντάς την πίσω.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αυστριακών μέσων ενημέρωσης, το δικαστήριο άκουσε πώς η ομάδα διάσωσης βρήκε το σώμα της Κέρστιν κρεμασμένο ανάποδα από έναν βράχο.

Ένας από τους διασώστες είπε στο δικαστήριο ότι φορούσε το σακίδιό της και το κεφάλι της ήταν γερμένο προς τα πίσω. Τα μάτια της ήταν ορθάνοιχτα, δεν φορούσε γάντια και οι μπότες της ήταν ανοιχτές, είπε.

«Μας εξέπληξε το γεγονός ότι παρέμεινε σε αυτή τη θέση». Αν ο άνεμος ήταν πιο δυνατός, «θα είχε πέσει από τη νότια πλευρά».

Η εισαγγελία ανέφερε ότι υπήρχαν ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα έως 74 χλμ/ώρα και ότι έκανε πολύ κρύο. Η θερμοκρασία ήταν -8 °C, με αίσθηση στους -20 °C, ανέφεραν.

Υποστήριξαν ότι, ως ο πιο έμπειρος ορειβάτης, ο Τόμας ήταν «ο υπεύθυνος οδηγός της εκδρομής». Είπαν ακόμη ότι δεν γύρισε πίσω ούτε κάλεσε βοήθεια εγκαίρως για να βοηθήσει τη φίλη του.

Ο Τόμας Π. δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψει στον εαυτό του να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, είπε ο εισαγγελέας.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος. Είπε στο δικαστήριο ότι λυπάται βαθιά και ότι αγαπούσε τη φίλη του, η οποία ήταν πολύ αθλητική, και ότι είχαν σχεδιάσει το ταξίδι μαζί.

Ο δικηγόρος του είπε ότι το ζευγάρι βρέθηκε σε μια πραγματικά δύσκολη και αγχωτική κατάσταση. Επισήμανε ότι η Κέρστιν δεν ήταν άπειρη και ήξερε σε τι έμπλεκε.

Οι εισαγγελείς λένε ότι το ζευγάρι κόλλησε στο βουνό και ότι ο άντρας δεν κάλεσε την αστυνομία και δεν έστειλε κανένα σήμα κινδύνου όταν ένα αστυνομικό ελικόπτερο πέταξε από πάνω τους γύρω στις 22:30.

Βίντεο από το ελικόπτερο έδειξε το ζευγάρι να συνεχίζει να αναρριχάται. Ο δικαστής σημείωσε ότι δεν στάλθηκε κανένα σήμα κινδύνου.

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι εκείνη τη στιγμή ο Τόμας Π. και η φίλη του ένιωθαν ακόμα καλά και δεν ζήτησαν βοήθεια, καθώς ήταν κοντά στην κορυφή.

Οι εικόνες από κάμερα δείχνουν τα φώτα από τους φακούς τους καθώς ανέβαιναν το βουνό. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η υπεράσπιση ανέφερε ότι η κατάσταση άλλαξε δραματικά, όταν η Κέρστιν εξαντλήθηκε κοντά στην κορυφή.

Η υπεράσπιση ανέφερε ότι εκείνη είπε στον Τόμας Π. να πάει να ζητήσει βοήθεια.

Στις 00:35 της 19ης Ιανουαρίου, κάλεσε την ορεινή αστυνομία. Το περιεχόμενο της συνομιλίας είναι αμφισβητήσιμο. Οι διασώστες δήλωσαν ότι δεν ήταν επείγουσα κλήση, αλλά ο δικηγόρος του αρνείται ότι είπε στην αστυνομία ότι όλα ήταν εντάξει.

Ανεβήκε στην κορυφή και κατέβηκε από την άλλη πλευρά, αφήνοντας πίσω την Κέρστιν. Οι εισαγγελείς λένε ότι την άφησε στις 02:00 π.μ.

Οι εικόνες από την κάμερα δείχνουν τη φιγούρα του με το φακό να κατεβαίνει από την κορυφή.

Η δίκη προκάλεσε ενδιαφέρον και συζήτηση, όχι μόνο στην Αυστρία, αλλά και σε κοινότητες ορειβατών πολύ πέρα από τα σύνορά της, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πότε η προσωπική κρίση και η ανάληψη κινδύνου γίνονται θέμα ποινικής ευθύνης.

Η υπόθεση υπόκειται σε έφεση.