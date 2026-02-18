Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο μιας 33χρονης γυναίκας στις Άλπεις, ξεκινά στην Αυστρία η δίκη του συντρόφου της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση, όχι μόνο στη χώρα αλλά και στη διεθνή κοινότητα της ορειβασίας, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει δεδικασμένο για τα όρια της προσωπικής ευθύνης στο βουνό.

Η Κέρστιν Γ. έχασε τη ζωή της από υποθερμία κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στο Grossglockner, το ψηλότερο βουνό της Αυστρίας (3.798 μ.). Η ανάβαση, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, εξελίχθηκε σε εφιάλτη όταν το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, ισχυρούς ανέμους και πολικό ψύχος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς του Ίνσμπρουκ, ο 35χρονος τότε σύντροφός της, που στα αυστριακά μέσα αναφέρεται ως Τόμας Π., ήταν ο πιο έμπειρος ορειβάτης από τους δύο και θεωρείται ότι είχε τον ρόλο του «υπεύθυνου οδηγού» της διαδρομής. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι έκανε μια σειρά από σοβαρά λάθη από την αρχή, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στον θάνατο της γυναίκας.

Μεταξύ άλλων, του αποδίδεται ότι: ξεκίνησε την ανάβαση περίπου δύο ώρες αργότερα από το ασφαλές χρονικό πλαίσιο, δεν είχε επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (όπως κατάλληλο bivouac), επέτρεψε στην σύντροφό του να φορέσει ακατάλληλα παπούτσια (soft boots snowboard), συνέχισε την ανάβαση παρά τους ανέμους που έφταναν τα 74 χλμ/ώρα και τη θερμοκρασία των -8°C, με αισθητή θερμοκρασία έως -20°C.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι το ζευγάρι εγκλωβίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο γύρω στις 20:50 το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου. Παρότι ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε από πάνω τους περίπου στις 22:50, ο κατηγορούμενος φέρεται να μην έστειλε σήμα κινδύνου ούτε να ζήτησε άμεσα βοήθεια.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, δίνει μια διαφορετική εκδοχή. Ο δικηγόρος του, Καρλ Γέλινεκ, υποστηρίζει ότι το ζευγάρι είχε σχεδιάσει την ανάβαση από κοινού και ότι και οι δύο θεωρούσαν τους εαυτούς τους επαρκώς έμπειρους και καλά προετοιμασμένους. Όπως λέει, μέχρι αργά το βράδυ κανείς από τους δύο δεν έδειχνε εξαντλημένος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κατάσταση επιδεινώθηκε ξαφνικά λίγο πριν από την κορυφή, όταν η γυναίκα παρουσίασε έντονα σημάδια εξάντλησης. Τότε, όπως ισχυρίζεται, ήταν πλέον αδύνατη η επιστροφή. Στις 00:35 κάλεσε την ορειβατική αστυνομία, ενώ αργότερα, όταν εκείνη δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί, αποφάσισε να την αφήσει περίπου 40 μέτρα κάτω από την κορυφή, για να περάσει στην απέναντι πλευρά του βουνού και να βρει βοήθεια.

Οι εισαγγελείς, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι την άφησε εκτεθειμένη χωρίς να τη σκεπάσει με θερμικές κουβέρτες ή άλλο σωστικό εξοπλισμό και ότι καθυστέρησε υπερβολικά να ειδοποιήσει τις Αρχές. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο και η Κέρστιν Γ. πέθανε μόνη στο παγωμένο βουνό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του bbc.

Αν ο Τόμας Π. κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή έως και τρία χρόνια φυλάκισης. Όπως σημειώνει η αυστριακή εφημερίδα Der Standard, μια καταδικαστική απόφαση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει «παραδειγματική αλλαγή» στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται νομικά η ευθύνη μεταξύ συντρόφων στις ορεινές δραστηριότητες.