Μια νεαρή τραπεζίτρια άλλαξε ριζικά τη ζωή της, ανταλλάσσοντας την καριέρα στη Wall Street και τα πάρτι με την πρώτη γραμμή στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Η 25χρονη Viktoriia Honcharuk εργαζόταν στη Morgan Stanley όταν η Ρωσία εισέβαλε στην πατρίδα της και δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών ζήτησε άδεια για να ταξιδέψει στη χώρα της. Εκεί, παρακολούθησε ένα σύντομο σεμινάριο νοσηλευτικής και στάλθηκε στην πρώτη γραμμή, όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα.

Μιλώντας στη New York Post για την απόφαση που πήρε, δήλωσε ότι δεν ήταν όνειρό της ο πόλεμος, αλλά το αντίθετο. Γεννημένη το 2000 σε μια «μικροσκοπική πόλη» στα βορειοδυτικά της Ουκρανίας, περίπου 80 χιλιόμετρα από την πόλη Zhytomyr, μεγάλωσε δύσκολα. «Μεγάλωσα σε μια φτωχή οικογένεια με πολλές οικονομικές δυσκολίες», είπε, προσθέτοντας: «Ονειρευόμουν να ταξιδέψω σε άλλες χώρες, να ζήσω μια άνετη ζωή».

Σε ηλικία 13 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει αγγλικά και δύο χρόνια αργότερα κέρδισε αμερικανική υποτροφία για μετανάστες. Έτσι, ταξίδεψε στο Τέξας και τελείωσε εκεί το σχολείο, ενώ όταν ενηλικιώθηκε σπούδασε πληροφορική, επιστήμη δεδομένων και στατιστική στο Πανεπιστήμιο Minerva του Σαν Φρανσίσκο.

Ταυτόχρονα, απέκτησε τη δυνατότητα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, μέχρι την Ινδία και την Κορέα.

Ακόμη, εντάχθηκε στο δυναμικό της Morgan Stanley και μετακόμισε στο Μανχάταν, όπου η ζωή της ήταν δουλειά και πάρτι.

«Ένιωθα ότι έμενα στο κέντρο του κόσμου», είπε, τονίζοντας: «Είχα ό,τι μπορούσα να ονειρευτώ. Καλή δουλειά, άνετη ζωή και φίλους. Τι άλλο να ζητούσα;».

«Τι θα πω στα παιδιά μου;»

Όλα άλλαξαν το 2022 όμως, όταν έμαθε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, οπότε και αναθεώρησε τους στόχους της ζωής της.

«Ένιωσα ότι είχα χρέος να κάνω κάτι. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως έπρεπε να είμαι εκεί, γιατί αλλιώς, πώς θα μπορούσα να κοιτάξω τα παιδιά μου στο μέλλον; Τι θα τους έλεγα ότι έκανα τότε;».

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της εισβολής ζήτησε άδεια από την εργασία της και ταξίδεψε στην Ουκρανία, όπου παρακολούθησε σεμινάριο νοσηλευτικής. Αμέσως, την έστειλαν στην πρώτη γραμμή και παρά τη φρίκη του πολέμου, αισθάνθηκε ότι βρήκε το σπίτι της.

«Είναι παράξενο, αλλά ένιωσα ότι επιτέλους βρήκα πού ανήκω. Ότι αυτό είναι το σπίτι μου. Επιτέλους βρήκα νόημα στη ζωή μου», είπε στη New York Post.

«Γνωρίζω ότι αρκετοί θα πεθάνουν»

Η Viktoriia Honcharuk περιγράφοντας τη νέα της ζωή, δήλωσε πως έχει φοβηθεί αρκετές φορές, ειδικά όταν κόντεψε να πεθάνει από βόμβα που έπεσε κοντά της, τη στιγμή που βοηθούσε στην εκκένωση κτιρίου.

Επίσης, έχει χάσει τρία κοντινά της πρόσωπα στις εχθροπραξίες, ενώ από τους φίλους που έκανε όταν κατατάχθηκε, πλέον κανείς δεν είναι στη ζωή. «Όλοι έχουν πεθάνει. Τους σκότωσαν οι Ρώσοι», είπε η 25χρονη.

Ωστόσο, δεν χάνει το ηθικό της, αντιθέτως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητάει από τον κόσμο να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό και να πολεμήσει.

«Γνωρίζω ότι αρκετοί θα πεθάνουν. Δεν έχω ψευδαισθήσεις, ούτε λέω ψέματα. Αν δεν κάνουμε κάτι να χάσει η Ρωσία όμως, σύντομα θα ακολουθήσει ένας μεγαλύτερος πόλεμος».

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, η Viktoriia Honcharuk είπε: «Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι τώρα, νομίζω ότι είχε σημασία. Μπορώ να πω ότι έζησα μια καλή ζωή και ότι έδωσα κάτι πίσω. Αν πεθάνω αύριο, δεν θα έχω πολλά να μετανιώσω. Νομίζω ότι έκανα περισσότερα από όσα μπορεί να πει ο μέσος άνθρωπος ότι έκανε».