Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα. Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει.
Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.
#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026