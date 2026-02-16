Η δημοσιογραφική έρευνα γύρω από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη Βρετανίδα σούπερ σταρ της πασαρέλας Ναόμι Κάμπελ, φωτίζοντας μια σχέση που η ίδια μέχρι σήμερα περιέγραφε ως απλή γνωριμία με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή. Τα νέα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και συμπληρωματικές καταθέσεις θυμάτων, σκιαγραφούν ένα πολύ πιο σύνθετο πλέγμα επαφών, ταξιδιών και κοινωνικών εμφανίσεων, στο οποίο το όνομα της Κάμπελ εμφανίζεται επανειλημμένα δίπλα σε εκείνο του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την ανάλυση του φακέλου, η Ναόμι Κάμπελ φέρεται να είχε ταξιδέψει με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν και να είχε συναντηθεί μαζί του στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη, ενώ η βοηθός του, Λέσλι Γκροφ, φρόντιζε για προσκλήσεις της σε πολυτελή πάρτι ανά τον κόσμο. Παράλληλα, σε συνεντεύξεις θυμάτων προς τις ομοσπονδιακές αρχές, ο Έπσταϊν περιγράφεται να χρησιμοποιεί τη σύνδεσή του με τη διάσημη καλλονή για να πείσει ανήλικα και νεαρά κορίτσια ότι μια μεγάλη καριέρα στο μόντελινγκ, μέχρι και πασαρέλα της Victoria’s Secret, είναι απολύτως εφικτή, εφόσον μείνουν στον κύκλο επιρροής του.

Την ίδια στιγμή, ο νομικός εκπρόσωπος της Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, επιμένει ότι η πελάτισσά του αγνοούσε πλήρως τις «αποτρόπαιες εγκληματικές δραστηριότητες» του Έπσταϊν μέχρι τη σύλληψή του το 2019 στη Νέα Υόρκη και ότι μετά από τότε έκοψε κάθε επαφή. Υποστηρίζει επίσης ότι, την περίοδο μετά την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή στη Φλόριντα το 2008, η Κάμπελ ζούσε στο εξωτερικό και δεν είχε επίγνωση ότι εκείνος είχε καταγραφεί ως δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Οι «λίστες» του Έπσταϊν και η Ναόμι Κάμπελ

Ανάμεσα στα έγγραφα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ξεχωρίζει ένα σημείωμα με τίτλο «List of People Who Need JE’s Address!», στο οποίο το όνομα της Ναόμι Κάμπελ φιγουράρει δίπλα σε άλλες προσωπικότητες ως παραλήπτρια της διεύθυνσης του Έπσταϊν στη φυλακή της Φλόριντα. Ο δικηγόρος της σούπερ σταρ διαμηνύει ότι η ίδια δεν γνωρίζει ποιος συνέταξε τη λίστα ούτε γιατί περιλαμβάνεται σε αυτή, υπογραμμίζοντας ότι «ποτέ δεν ζήτησε τη διεύθυνση του Έπσταϊν για να επικοινωνήσει μαζί του όσο ήταν φυλακισμένος».

Τα «αρχεία Έπσταϊν» δεν περιορίζονται όμως σε λίστες επαφών και διευθύνσεων, αλλά περιέχουν και FBI αναφορές από ανώνυμες καταθέσεις. Μια 15χρονη τότε, η οποία προσέγγισε τον χρηματιστή με την υπόσχεση συνεργασίας με τη Victoria’s Secret, ανέφερε ότι ο Έπσταϊν επικαλέστηκε τη φιλία του με τη Ναόμι Κάμπελ και τον μεγιστάνα Λέσλι Γουέξνερ, προσπαθώντας να δώσει αξιοπιστία στα ψεύτικα όνειρα καριέρας που της πουλούσε. Άλλη γυναίκα, σε ηλικία 18 ετών όταν βρέθηκε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, κατέθεσε ότι είδε την Κάμπελ σε δείπνο στην έπαυλη, ενώ διαφορετική μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι την εντόπισε και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Πάρτι, κορτσίνα και η γραμμή άμυνας της Κάμπελ

Η εικόνα που διαμορφώνουν τα e‑mails και οι κοινωνικές προσκλήσεις δείχνει ότι η σχέση Έπσταϊν – Ναόμι Κάμπελ δεν εξαντλείται σε λίγες τυπικές εμφανίσεις σε κοινές δεξιώσεις. Ο Έπσταϊν φαίνεται να καλείται σε πάρτι-έκπληξη για τα 40ά γενέθλια της σούπερ μοντέλ στις Κάννες, σε εκδήλωση στο Παρίσι για τα 25 χρόνια καριέρας της, αλλά και να φέρεται να συμμετέχει –τουλάχιστον για λίγα λεπτά– σε high fashion events με την παρουσία της. Σε άλλη ανταλλαγή e‑mail, ο ίδιος δρομολογεί συνάντηση της Κάμπελ με την πρώην CEO της Warnaco, Λίντα Γουάχνερ, για ένα πιθανό λανσάρισμα σειράς εσωρούχων και μαγιό, αξιοποιώντας προφανώς το επιχειρηματικό του δίκτυο.

Η πλευρά της Ναόμι Κάμπελ, από την άλλη, επιμένει ότι οι όποιες επαφές περιορίζονταν σε επαγγελματικό πλαίσιο και περιστασιακή κοινωνική τριβή. Ο δικηγόρος της υπογραμμίζει ότι δεν θυμάται να έχει έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε από τα θύματα του Έπσταϊν, ενώ αναφέρει πως επισκέφθηκε το γραφείο του μόνο για «τρεις ή τέσσερις επαγγελματικές συναντήσεις» και ότι η σύντομη παρουσία της στο νησί του αποτέλεσε απλώς στάση μιας μεγαλύτερης παρέας καθ’ οδόν από αγώνα F1. Όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, η ίδια εμφανίζεται «αηδιασμένη» από τα εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν και υπογραμμίζει ότι στηρίζει τα θύματα.

Το τοξικό αποτύπωμα των «αρχείων Έπσταϊν»

Η υπόθεση Έπσταϊν – και κάθε νέο κύμα εγγράφων, φωτογραφιών ή σημειωμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας – αποδεικνύεται τοξική για οποιονδήποτε επώνυμο εμφανίζεται, έστω και περιφερειακά, στα «αρχεία». Η συμπερίληψη της Ναόμι Κάμπελ σε πτήσεις, λίστες προσκεκλημένων και προσωπική αλληλογραφία με τον χρηματιστή δεν συνεπάγεται νομική ενοχή, ωστόσο ενισχύει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια της ηθικής ευθύνης και της «επιλεκτικής άγνοιας» στο περιβάλλον των πολύ πλούσιων και διάσημων, σύμφωνα με του New York Times.

Παράλληλα, η όλη συζήτηση αναδεικνύει πόσο εύκολα μια ισχυρή κοινωνική διασύνδεση, όπως εκείνη ανάμεσα στον Έπσταϊν και ένα διεθνές ίνδαλμα όπως η Ναόμι Κάμπελ, μπορεί να λειτουργήσει ως «διαβατήριο» για την προσέλκυση ευάλωτων κοριτσιών που κυνηγούν το όνειρο της μόδας. Σήμερα, καθώς νέα έγγραφα ξεφυλλίζονται και νέοι διάσημοι «καίγονται» από τη γειτνίαση με το όνομα Έπσταϊν, η πίεση προς τη βιομηχανία της showbiz να δώσει πιο καθαρές απαντήσεις για τις σχέσεις της με αμφιλεγόμενους χρηματοδότες γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή.