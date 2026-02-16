Η δημοσιοποίηση του ογκώδους αρχείου που σχετίζεται με τον Τζέφρι Επστάιν και την καταδικασμένη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, έφερε στην επιφάνεια μια αναφορά που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Πρόκειται για μια κατάθεση μάρτυρα από το 2009, η οποία παρέμενε στα συρτάρια του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και περιγράφει μια συνάντηση που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, παραπέμπει στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν.

Ανώνυμο πρόσωπο ισχυρίστηκε ότι είδε μια γυναίκα -την οποία εκ των υστέρων ταύτισε με τη Μάξγουελ- να συνοδεύει ένα κορίτσι που του θύμισε έντονα την εξαφανισμένη Μαντλίν. Στην περιγραφή του, ο μάρτυρας στάθηκε σε μια λεπτομέρεια: το παιδί κάλυπτε το δεξί του μάτι, κίνηση που πολλοί συνέδεσαν με το γνωστό σημάδι στην ίριδα (κολόβωμα) που είχε η μικρή Βρετανίδα.

Ωστόσο, ο ίδιος ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως δεν ενημέρωσε την αστυνομία εκείνη την εποχή, αλλά ανακάλεσε τη μνήμη του χρόνια μετά, επηρεασμένος από τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν στα social media.

Το «όχι» των αρχών σε νέα γραμμή έρευνας

Παρά τον θόρυβο, οι επίσημες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κρατούν αποστάσεις. Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν θεωρείται ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο και δεν έχει οδηγήσει στην έναρξη νέας έρευνας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που βασίζονται στο αρχείο του Επστάιν, η αναφορά αυτή παραμένει μεμονωμένη και στερείται επιβεβαίωσης. Οι ερευνητές της «Operation Grange», της ειδικής επιχείρησης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν το 2007 στην Πορτογαλία, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τελείως διακριτή από το εγκληματικό δίκτυο του Αμερικανού χρηματιστή.

Το σκίτσο που μπέρδεψε τους «ντετέκτιβ» του διαδικτύου

Η συζήτηση αναθερμάνθηκε και λόγω ενός παλιού σκίτσου από το 2009, το οποίο έδειχνε μια ύποπτη γυναίκα κοντά στη Βαρκελώνη. Αν και πολλοί χρήστες του ίντερνετ επιχείρησαν να βρουν ομοιότητες με την Ghislaine Maxwell, τα στοιχεία δείχνουν προς άλλη κατεύθυνση.

Οι τότε περιγραφές έκαναν λόγο για μια νεότερη γυναίκα, πιθανώς από την Αυστραλία, ενώ υπάρχουν αναφορές που τοποθετούν τη Μάξγουελ στη Νέα Υόρκη την επίμαχη περίοδο της εξαφάνισης.

Ενώ το όνομα της Μαντλίν Μακάν καταγράφηκε στα επίσημα χαρτιά της υπόθεσης Επστάιν λόγω της συγκεκριμένης μαρτυρίας, οι αρχές επιμένουν πως δεν υπάρχει καμία επαληθευμένη σύνδεση. Οι δύο υποθέσεις παραμένουν δύο από τα μεγαλύτερα αινίγματα της σύγχρονης εγκληματολογίας, χωρίς όμως -μέχρι στιγμής- να διασταυρώνονται στην ουσία τους.