Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ προχώρησαν στη «μεγαλύτερη κατάσχεση» ναρκωτικών «στην ιστορία» της χώρας, αναχαιτίζοντας στον Ειρηνικό Ωκεανό πλοίο υπό σημαία Τανζανίας, το οποίο μετέφερε 6,6 τόνους κοκαΐνης, ανακοίνωσε χθες Κυριακή, 15/2 ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Το Εθνικό (σ.σ. πολεμικό) Ναυτικό μας πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία του Ελ Σαλβαδόρ», πανηγύρισε ο πρόεδρος Μπουκέλε, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω X.

Η επιχείρηση διεξήχθη 380 ναυτικά μίλια (σχεδόν 704 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά των σαλβαδοριανών ακτών στον Ειρηνικό.

Στο πλοίο βρέθηκαν 330 δέματα με 6,6 τόνους κοκαΐνης, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε «165 εκατομμύρια δολάρια», διευκρίνισε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Για να εντοπιστούν τα ναρκωτικά, που ήταν «κρυμμένα σε έρματα» του πλοίου, επιχείρησαν δύτες του πολεμικού ναυτικού.

Κατά τον πρόεδρο του Σαλβαδόρ, πάνω στο πλοίο βρίσκονταν δέκα φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών: τέσσερις υπήκοοι Κολομβίας, τρεις υπήκοοι Νικαράγουας, δύο υπήκοοι Παναμά και υπήκοος Ισημερινού.

Διεθνή καρτέλ χρησιμοποιούν λιμάνια στην Κεντρική Αμερική ως κόμβους για τη διακίνηση κοκαΐνης προς την αγορά των ΗΠΑ, της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας αυτής παγκοσμίως.

Το Μεξικό ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι το πολεμικό ναυτικό και η αμερικανική ακτοφυλακή προχώρησαν στην κατάσχεση τόνων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια «συντονισμένης επιχείρησης» στον Ειρηνικό.