Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επέδωσε «αυστηρή διαμαρτυρία» στο Πεκίνο διότι ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι κατηγόρησε «δυνάμεις της άκρας δεξιάς» στην Ιαπωνία πως επιδιώκουν να «αναστήσουν τον μιλιταρισμό», την ώρα που το αρχιπέλαγος αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες.

Ο κ. Ουάνγκ, σε ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, εκφράστηκε το Σάββατο για τις σινοϊαπωνικές σχέσεις, που διέρχονται δύσκολη περίοδο εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την Ταϊβάν τον Νοέμβριο.

«Οι Ιάπωνες δεν πρέπει να αφεθούν να χειραγωγηθούν ή να ξεγελαστούν από αυτές τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς, ούτε από αυτούς που επιδιώκουν να αναστήσουν τον μιλιταρισμό» του αρχιπελάγους, στο οποίο προσάπτονται φρικαλεότητες την περίοδο 1930-1940, πρόσθεσε.

«Όλες οι χώρες που θέλουν ειρήνη πρέπει να απευθύνουν προειδοποίηση στην Ιαπωνία: αν θέλει να γυρίσει πίσω και πάρει αυτόν τον δρόμο» η ιστορία μπορεί να «επαναληφθεί» και να οδηγηθεί σε «ήττα», σε «αφανισμό», είπε ακόμη.

Το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Κινέζου ΥΠΕΞ μέσω X χθες Κυριακή, χωρίς να τον κατονομάσει, χαρακτηρίζοντάς τις «λαθεμένες και ανυπόστατες».

«Οι προσπάθειες της Ιαπωνίας να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες αποτελούν αντίδραση σε ολοένα πιο σοβαρό περιβάλλον ασφαλείας και δεν έχουν στο στόχαστρο καμιά τρίτη χώρα συγκεκριμένα», κατά την ιαπωνική διπλωματία.

Υπάρχουν «χώρες στη διεθνή κοινότητα που αυξάνουν με ταχύτητα τις στρατιωτικές τους δυνατότητες αδιαφανώς», συνέχισε, σημειώνοντας πως «η Ιαπωνία εναντιώνεται σε αυτές τις προσπάθειες κι αποστασιοποιείται από αυτές».

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι Τοσιμίτσου εξέφρασε με σαφήνεια τις θέσεις της χώρας σε χωριστή εκδήλωση της διάσκεψης στο Μόναχο και ακολούθησε «αυστηρή διαμαρτυρία» στην κινεζική πλευρά μέσω διπλωματικών διαύλων, πάντα κατά την ιαπωνική διπλωματία.

Εβδομάδες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο, η Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί επαρχία της Κίνας και δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να κάνει χρήση στρατιωτικής ισχύος για να επανενταχθεί στον ασιατικό γίγαντα.

Ακόμη, η κ. Τακαΐτσι ανέφερε πως θα αυξήσει περαιτέρω τις στρατιωτικές δαπάνες της Ιαπωνίας, για να ξεπεράσουν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.

Η Σανάε Τακαΐτσι τόνισε την περασμένη ότι επί των ημερών της ότι η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενεί κάπου 60.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς σε βάσεις στο έδαφός της, θα ενισχύσει την άμυνά της και θα «προστατεύσει αποφασιστικά» την επικράτειά της.

Η κ. Τακαΐτσι θεωρείται εδώ και χρόνια «γεράκι» έναντι της Κίνας, και είναι γνωστή για τις συχνές επισκέψεις της στο Γιακουσούνι, αμφιλεγόμενο τόπο λατρείας, επειδή τιμά μεταξύ άλλων καταδικασμένους εγκληματίες πολέμου και θεωρείται από τις άλλες χώρες της Ασίας σύμβολο του ιαπωνικού μιλιταριστικού παρελθόντος.