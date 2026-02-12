Μια vlogger γαστρονομίας πέθανε αφού κατανάλωσε έναν εξαιρετικά τοξικό κάβουρα για βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 51χρονη Έμα Άμιτ φέρεται να έφαγε το δηλητηριώδες οστρακόδερμο για τις ανάγκες βίντεο πριν καταρρεύσει στο παραθαλάσσιο σπίτι της στην επαρχία Παλαουάν των Φιλιππίνων και πεθάνει δύο ημέρες αργότερα.

Πλάνα τη δείχνουν μαζί με φίλους της να ψαρεύουν οστρακοειδή και καβούρια κοντά στο σπίτι της, στην πόλη Πουέρτο Πρινσέσα, στις 4 Φεβρουαρίου. Σε ένα απόσπασμα φαίνεται να απολαμβάνει μια μπουκιά θαλάσσιου σαλιγκαριού, ενώ μαγειρεύει τα θαλασσινά σε μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρρώστησε βαριά καθώς ένα ισχυρό «κοκτέιλ» νευροτοξινών πλημμύρισε την κυκλοφορία του αίματός της.

Γείτονες ανέφεραν ότι σπαρταρούσε από σπασμούς όταν μεταφέρθηκε σε τοπικό κέντρο υγείας. Αργότερα διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όταν η κατάσταση της υγείας της έγινε κρίσιμη, με τα χείλη της να γίνονται σκούρα μπλε ενώ παρέμενε αναίσθητη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μητέρα κηρύχθηκε νεκρή στις 6 Φεβρουαρίου. Οι αρχές προειδοποίησαν έκτοτε τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να αποφεύγουν την κατανάλωση θαλασσινών που δεν γνωρίζουν.

Ο Λάντι Τζεμάνγκ, επικεφαλής του χωριού Λουζβιμίντα, δήλωσε ότι τον μπέρδεψε ο θάνατος της Έμα, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ήταν έμπειροι ψαράδες. «Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Εκείνη και ο σύζυγός της είναι άνθρωποι της θάλασσας. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, άρα ξέρω ότι γνώριζαν αυτό το “καβούρι-διάβολο”. Γιατί λοιπόν τον έφαγε; Αυτό με μπερδεύει», είπε.

Αξιωματούχοι του χωριού στάλθηκαν στο σπίτι της για έρευνα και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκαν στα σκουπίδια της τα πεταμένα, έντονα χρωματισμένα κελύφη των καβουριών.

«Είδα τα κελύφη, ήταν περίπου οκτώ. Δεν ξέρω αν ήταν όλα τοξικοί κάβουρες”, αλλά έμοιαζαν μεταξύ τους. Στους κατοίκους του Πουέρτο Πρινσέσα λέω να είναι διπλά προσεκτικοί. Μην τρώτε αυτά τα επικίνδυνα καβούρια, γιατί έχουν ήδη στοιχίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας», πρόσθεσε. Οι αρχές ανέφεραν ότι παρακολουθούν τους φίλους της Έμα για παρόμοια συμπτώματα.

Μια φίλη της, η Μπέβερλι Βιγιανουέβα, έγραψε σε φόρο τιμής: «Ο ξαφνικός χαμός σου είναι σοκαριστικός. Ήσουν σαν μεγαλύτερη αδελφή που πάντα μου έλεγε τι φαγητό ήθελες να σου αγοράσω. Θα μου λείπεις για πάντα. Ξέρω ότι δεν ήθελες να φύγεις ακόμη, γιατί είχες τόσα σχέδια στη ζωή, αλλά γιατί; Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί έφυγες».

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι και ένας 54χρονος ψαράς στην ίδια παράκτια επαρχία είχε πεθάνει τον περασμένο Οκτώβριο αφού έφαγε τοξικό κάβουρα».