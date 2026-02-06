Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, που ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας, χαρακτήρισε χθες Πέμπτη την πρώτη ανάγνωση του νέου νόμου, που προβλέπει αμνηστία, ως ένα βήμα προς την «ειρήνη και τη συμφιλίωση».

«Καταγράφτηκε πολύ σημαντικό γεγονός για τη Βενεζουέλα: η υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση, ομόφωνα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι παρούσες στο κοινοβούλιο, του νόμου για την αμνηστία», κειμένου που καταρτίστηκε για να προωθηθεί «η ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση», είπε αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, που αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατ’ άρθρον την Τρίτη και κατόπιν στο σύνολο, ώστε να επικυρωθεί τυπικά.