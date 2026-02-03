Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, στην οποία δόθηκε το 2025 το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε διατεθειμένη να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Ντέλσι Ροδρίγκες, «αν είναι απαραίτητο», για να οριστεί «χρονοδιάγραμμα μετάβασης», ανέφερε χθες το γραφείο Τύπου της.

Η αντιπολιτευόμενη αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνουν τέτοιες συνομιλίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε ΜΜΕ της Κολομβίας, έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας.

«Αν είναι απαραίτητο να συζητήσουμε σε συνάντησή μας για να οριστεί το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης, θα γίνει αυτό», είπε η κ. Ματσάδο, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένες δηλώσεις της που δημοσιοποιήθηκαν από το γραφείο Τύπου της.

Κι αυτό παρότι θεωρεί τη μεταβατική κυβέρνηση της κ. Ροδρίγκες «μαφία».

Καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξομαλύνει τις σχέσεις με αυτή της Βενεζουέλας, ο ρόλος της κ. Ματσάδο στην εποχή μετά τον Νικολάς Μαδούρο παραμένει ακόμη απροσδιόριστος.

Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έκρινε πως η αντιπολιτευόμενη δεν ήταν σε θέση να κυβερνήσει. Άλλαξε όμως τόνο σε έναν βαθμό αφού η κ. Ματσάδο του χάρισε συμβολικά το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε στα μέσα Ιανουαρίου.

«Συζητάμε μαζί της, και θα μπορούσαμε ίσως να εξασφαλίσουμε πως θα συμμετάσχει (σ.σ. στη ‘μετάβαση’) με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα μου άρεσε πολύ αν μπορούσε να γίνει αυτό», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έπειτα από συνάντησή της.

Ο κ. Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί σήμερα τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο. Η κ. Ματσάδο απορρίπτει κάθε επαφή μαζί του αν προηγουμένως δεν απορρίψει τον «τσαβισμό» (σ.σ. την ιδεολογία του σοσιαλιστικού κόμματος της Βενεζουέλας, από το όνομα του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες).

Πάντως, η αντιπολιτευόμενη, που ζει εκτός Βενεζουέλας από τον Δεκέμβριο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάει στην Μπογοτά πριν από την επιστροφή της στη χώρα της, που παραμένει άγνωστο πότε θα γίνει.

Αφού δεν της επιτράπηκε η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2024, που η αντιπολίτευση διατείνεται πως κέρδισε, η αντιπολιτευόμενη δήλωσε πως πέρασε στην «παρανομία». Μπόρεσε να φύγει από τη χώρα και να πάει να παραλάβει το Νόμπελ στο Όσλο, προτού μεταβεί κατόπιν στις ΗΠΑ.