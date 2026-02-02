Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 26 Ιανουαρίου, όταν μια κατσίκα παγιδεύτηκε στα παγωμένα νερά του ποταμού Τέιλορ, στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Το ζώο βρέθηκε ανήμπορο να κινηθεί, εγκλωβισμένο ανάμεσα σε κομμάτια πάγου, ενώ η θερμοκρασία βρισκόταν πολύ κάτω από το μηδέν, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Οι διασώστες ανταποκρίθηκαν άμεσα, αψηφώντας το έντονο κρύο και τον κίνδυνο του εύθραυστου πάγου.

Με προσεκτικούς χειρισμούς και συντονισμένες κινήσεις, κατάφεραν να προσεγγίσουν την κατσίκα και να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Έλαβε άμεσα την απαραίτητη περίθαλψη από κτηνιάτρους και την επόμενη ήμερα αφέθηκε ελεύθερη πίσω τη φύση.