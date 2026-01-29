Μία ανάσα πριν από το κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν, η Τουρκία επιλέγει να δυναμιτίσει το κλίμα, θέτοντας ξεκάθαρα ζήτημα ελέγχου κάθε δραστηριότητας στο Αιγαίο.

Με μια ανακοίνωση που προκαλεί την Αθήνα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ξεκαθαρίζει πως οι δεσμεύσεις περιοχών μέσω NAVTEX δεν έχουν ημερομηνία λήξης, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις για διετή διάρκεια και επιβάλλοντας ένα καθεστώς διαρκούς αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Όλες οι έρευνες πρέπει να συντονίζονται με εμάς»

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι ειδοποιήσεις πλοήγησής μας, οι οποίες έχουν τη φύση τεχνικών αντιρρήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δημοσιεύονται επ’ αόριστον, όχι για περίοδο δύο ετών όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός τύπος».

Παράλληλα, τονίζεται ότι μέσω των NAVTEX, η Τουρκία θέτει ως προϋπόθεση τον συντονισμό με την Άγκυρα για κάθε ερευνητική δραστηριότητα σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία:



«Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τονίζουμε ότι οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας».

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά και στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς (GASA), με την τουρκική πλευρά να υποστηρίζει ότι στρατιωτικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές αντίκεινται σε διεθνείς συμφωνίες.

Η επίσημη ανακοίνωση και η θέση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να καθιστούν ανενεργές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της».



Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, δηλώνοντας:

«Με τις ειδοποιήσεις NAVTEX που δημοσιεύουμε, τονίζουμε ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο Πέλαγος, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας…».

Λίγο πριν το ραντεβού κορυφής

Η χρονική συγκυρία της τουρκικής ανακοίνωσης δεν περνά απαρατήρητη, καθώς έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, με την Άγκυρα να επαναφέρει δημόσια τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, τις θαλάσσιες ζώνες και τον ρόλο των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.