Συνελήφθη άνδρας στη Νέας Υόρκης, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην είσοδο της έδρας ενός εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος. Το περιστατικό έγινε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και αφορά την Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στο Μπρούκλιν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν υπήρξαν τραυματίες και ότι ερευνά το σκηνικό ως «έγκλημα μίσους».

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο». Ο Μαμντάνι, ο οποίος είπε πως μετέβη επιτόπου μετά το επεισόδιο, περιέγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενέργεια ως «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, δήλωσε ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

«Νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ Λουμπάβιτς, Μότι Σέλιγκσον, προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως».

Το ABC News μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ..

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον Εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η Τις δήλωσε ότι η αστυνομία ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από χώρους λατρείας.