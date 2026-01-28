Η Τουρκία πούλησε δύο προσφάτως κατασκευασμένα πολεμικά πλοία στην Ινδονησία για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, προκαλώντας ανησυχία στην αντιπολίτευση και απόστρατους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η εξαγωγή πλοίων που προορίζονταν αρχικά για το τουρκικό ναυτικό θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sözcü την Τετάρτη.

Η πώληση αφορά τα πολεμικά πλοία TCG İzmir και TCG İçel, τα οποία παραδόθηκαν στις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις το 2025 στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος πολεμικών πλοίων MİLGEM της Τουρκίας.

Η συμφωνία ακολουθεί την προηγούμενη μεταβίβαση του TCG Akhisar, ενός περιπολικού πλοίου που αρχικά κατασκευάστηκε για το τουρκικό ναυτικό, στη Ρουμανία έναντι περίπου 245 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ανησυχίες ότι τα πλοία που προορίζονται για τις ανάγκες των εγχώριων ενόπλων δυνάμεων ανακατευθύνονται όλο και περισσότερο σε ξένους αγοραστές.

Το Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την πώληση στην Ινδονησία ως απόδειξη του «επιπέδου ποιότητας και τεχνολογίας που έχει επιτύχει η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας», παρουσιάζοντάς την ως μέρος των αυξανόμενων εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού της Άγκυρας. Το υπουργείο δεν απάντησε στις κριτικές σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στα μακροπρόθεσμα σχέδια εκσυγχρονισμού του ναυτικού. Τα πλοία αποτελούν μέρος του προγράμματος φρεγατών κλάσης Istif, στο πλαίσιο του οποίου είχαν αρχικά προγραμματιστεί οκτώ φρεγάτες. Τέσσερις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για άλλες τέσσερις.

Η πώληση προκάλεσε έντονη κριτική από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Ο αναπληρωτής πρόεδρος Γιανκί Μπαγτζίογλου, συνταξιούχος υποναύαρχος, δήλωσε ότι η πώληση πολεμικών πλοίων πρώτης γραμμής για οικονομικούς λόγους ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. «Η απόσυρση των κύριων πολεμικών πλοίων είναι απαράδεκτη από την άποψη της εθνικής άμυνας», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου. «Τα πλοία που προορίζονται για τις Τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις δεν είναι εμπορικά προϊόντα. Αποτελούν βασικά στοιχεία της εθνικής ασφάλειας».

Τουρκία: Γηράσκων στόλος, καθυστερημένη ανανέωση

Ο απόστρατος και «πατέρας» το δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζεμ Γκιουρντενίζ επέκρινε επίσης την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία της κλάσης Istif ήταν επειγόντως απαραίτητα για την αντικατάσταση του γηράσκοντος στόλου φρεγατών της Τουρκίας, ιδίως των οκτώ φρεγατών της κλάσης G που είναι άνω των 45 ετών. «Σήμερα παραμένουν σε υπηρεσία δεκαέξι φρεγάτες, δώδεκα από τις οποίες είναι άνω των 39 ετών», έγραψε ο Γκιουρντενίζ στο X.

Προειδοποίησε ότι η εκτροπή των νεότευκτων πλοίων προς εξαγωγές θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό στο χρονοδιάγραμμα ανανέωσης του τουρκικού ναυτικού και να καθυστερήσει τις προσπάθειες για την κάλυψη αυτού που περιέγραψε ως αυξανόμενο έλλειμμα δυνατοτήτων.

Αν και ο Γκιουρντενίζ αναγνώρισε τη σημασία της στήριξης της ναυπηγικής βιομηχανίας της Τουρκίας, είπε ότι ο εκσυγχρονισμός του ναυτικού πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα σε μια εποχή εντεινόμενων περιφερειακών και παγκόσμιων εντάσεων. «Η ναυτική μας δύναμη δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε καν στασιμότητα, πόσο μάλλον παρακμή», είπε.

İnşaatları özel sektör tersanelerinde devam eden MİLGEM İstif sınıfı firkateynlerden TCG İzmir ve TCG İçel’in Endonezya’ya satılacağı haberi medyada yer aldı.

İstif sınıfı fırkateyn projesi baştan itibaren Türk Deniz Kuvvetleri’nin yaşlanan fırkateyn gücünü özellikle 50 yaşına… — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) January 27, 2026

Η Τουρκία έχει επεκτείνει τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού τα τελευταία χρόνια, εμπορεύοντας στο εξωτερικό εγχώριας παραγωγής drones, θωρακισμένα οχήματα και ναυτικές πλατφόρμες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της αμυντικής της βιομηχανίας και αύξησης των εσόδων σε ξένο νόμισμα.

Η εξαγωγή πολεμικών πλοίων έρχεται εν μέσω της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ινδονησίας. Τον Ιούλιο του 2025, η Άγκυρα και η Τζακάρτα υπέγραψαν ευρύτερες συμφωνίες που περιλάμβαναν επίσης την προγραμματισμένη πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών KAAN, της επόμενης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, σύμφωνα με αναφορές της αμυντικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι τελευταίες πωλήσεις πολεμικών πλοίων εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν οι εμπορικές φιλοδοξίες αρχίζουν να έρχονται σε βάρος των στρατηγικών αναγκών της Τουρκίας.