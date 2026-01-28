Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και οι δυνάμεις ασφαλείας εξάρθρωσαν ένα δίκτυο που υποψιάζονταν ότι ήταν ιρανικό δίκτυο κατασκοπείας που δραστηριοποιούνταν στην Τουρκία, συλλαμβάνοντας έξι άτομα σε συντονισμένες επιδρομές σε πέντε επαρχίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, η επιχείρηση διεξήχθη από κοινού από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT) και αστυνομικές μονάδες, με στόχο μια ομάδα που κατηγορείται για τη συλλογή ευαίσθητων στρατιωτικών και ασφαλείας πληροφοριών και την προετοιμασία πιθανών σχεδίων επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της αεροπορικής βάσης Ιντζιρλίκ, στα ανατολικά προάστια των Αδάνων, στην πεδιάδα της Κιλικίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το δίκτυο διευθυνόταν από Ιρανούς αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως Νατζάφ Ροστάμι, γνωστός με το ψευδώνυμο «Χατζής», και Μαχντί Γεκέχ Ντεγάν, γνωστός ως «Γιατρός». Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ροστάμι ανέθεσε στον Αλιτζάν Κοτς, ο οποίος ζει στη Βαν στην νανατολική Τουρκία, να προσλάβει άτομα για να καταγράψουν κρυφά φωτογραφίες και βίντεο γύρω από τη βάση Ιντζιρλίκ στα Αδάνα.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ένας Ιρανός υπήκοος, ο Ασκάν Τζαλαλί, που μένει στην Άγκυρα, σχεδίαζε τη μεταφορά οπλισμένων drone από την Τουρκία και στις δύο πλευρές της Κύπρου (κατεχόμενα και ελληνοκυπριακά εδάφη), μέσω των εταιρειών που του ανήκαν, Bulaq Robotics και Arete Industries. Ο Τζαλαλί και ο Κοτς φέρονται να παρακολούθησαν εξειδικευμένα μαθήματα εκπαίδευσης στη χρήση drone στο Ιράν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η αστυνομία συνέλαβε τους ιδιοκτήτες εταιρειών του αμυντικού κλάδου Ερχάν Εργκελέν και Τανέρ Οζτζάν, τον επιχειρηματία του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου Τζεμάλ Μπεγιάζ, τον Ρεμζί Μπεγιάζ, τον Κοτς και τον Τζαλαλί κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, με την κατηγορία της «απόκτησης εμπιστευτικών κρατικών πληροφοριών για πολιτικό ή στρατιωτικό κατασκοπευτικό σκοπό».

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι Εργκελέν Οζτζάν ταξίδεψαν στο Ιράν τον Οκτώβριο του 2025 και συμμετείχαν σε σχέδια αποστολής drone στη Δημοκρατία της Κύπρου. Στην κατάθεσή του, ο Ρεμζί ισχυρίστηκε ότι του προσφέρθηκαν χρήματα για να συμμετάσχει σε σχέδια δολοφονίας Ιρανών αντιφρονούντων.

Η επιχείρηση αποκάλυψε επίσης ότι το δίκτυο χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένα μηνύματα με την κωδική ονομασία «Περιστέρι» και χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητές του μεταμφιέζοντας τις επιχειρήσεις του ως εμπορικό εμπόριο drone.

Η MIT διεξήγαγε εκατοντάδες επιχειρήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το 2025, εστιάζοντας σε ένοπλες ομάδες, κυψέλες κατασκοπείας, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και δίκτυα εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τουρκικές πηγές ασφαλείας.

Οι δραστηριότητες της MIT περιλάμβαναν τη σύλληψη ανώτερων στελεχών του Daesh και του PKK στο εξωτερικό, την εξάρθρωση δικτύων στον κυβερνοχώρο εντός της Τουρκίας και τον συντονισμό με συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αντανακλώντας αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως ευρύτερη επιχειρησιακή και διπλωματική εμβέλεια.