Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη στον πρώην βουλευτή του Εργατικού Κόμματος Κόνορ ΜακΓκίν για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα της αστυνομίας για ένα συμβάν τον Ιούλιο του 2022.

Η κομματική ιδιότητα του 41χρονου ΜακΓκίν είχε ανασταλεί το 2022, μετά τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του. Παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι μια γυναίκα τον κατήγγειλε το 2022 για σεξουαλική επίθεση και από την έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ώστε να του ασκηθεί δίωξη. Η αντεισαγγελέας του Νότιου Λονδίνου Τζέσικα Γουόκερ είπε ότι είναι «προς το δημόσιο συμφέρον» να διωχθεί ποινικά ο πρώην βουλευτής.

Ο ΜακΓκίν αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τον επόμενο μήνα.