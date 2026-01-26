Τα τρία κόμματα που βρίσκονται σε συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας στην Ολλανδία έχουν μόλις μία εβδομάδα πριν λήξει η προθεσμία που έχουν επιβάλει οι ίδιοι. Οι ηγέτες των κομμάτων Ρομπ Γέτεν (D66), Ντιλάν Γεσιλγκιόζ (VVD) και Ανρί Μπόντενμπαλ (CDA) δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου στους πολίτες τη συμφωνία συνασπισμού που σύναψαν και εξακολουθούν να βρίσκονται σε συνομιλίες για την οικονομική πολιτική του επόμενου υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε η εφημερίδα Volkskrant την Κυριακή.

«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Γέτεν, ο οποίος πρόκειται να γίνει ο επόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός. «Δυστυχώς, όμως, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη». Ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών (CDA) σχολίασε: «Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία ώρα. Θα μπορούσαμε επίσης να συνεχίσουμε να διαφωνούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο Μπόντενμπαλ επισήμανε τη διασύνδεση όλων των οικονομικών ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση σε έναν τομέα της οικονομίας θα μπορούσε να επηρεάσει έναν άλλο τομέα. «Νομίζω ότι είναι καλύτερο ο συνασπισμός να παρουσιάσει ένα οικονομικό πλαίσιο που θα είναι ολοκληρωμένο και σαφές», πρόσθεσε. «Η αντιπολίτευση είναι επίσης σαφής σχετικά με το τι θέλει. Μετά από αυτό, λαμβάνει χώρα η συζήτηση».

Η επικεφαλής του φιλελεύθερου VVD, Ντίλαν Γεσιλγκιόζ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν αφορούν μόνο οικονομικά ζητήματα αλλά και ουσιαστικά ζητήματα πολιτικής. «Έτσι, έχουμε απλώς πολλή δουλειά να κάνουμε», είπε. Το Σαββατοκύριακο, οι ηγέτες επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και στις πηγές χρηματοδότησης της ολλανδικής οικονομίας. Τα τρία κόμματα ελπίζουν να έχουν συμφωνήσει για το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι αύριο Τρίτη, ώστε τα ανώτερα κομματικά στελέχη, οι αρμόδιοι δημόσιοι λειτουργοί και η υπηρεσία μακροοικονομικών προβλέψεων της κυβέρνησης CPB, να έχουν τον χρόνο να αξιολογήσουν τη δημοσιονομική πολιτική πριν αυτή δημοσιοποιηθεί.

Μόλις δημοσιευτεί η συμφωνία συνασπισμού, τα κόμματα θα έχουν ένα περιθώριο τριών εβδομάδων για να ανακοινώσουν τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τους υπουργικούς θώκους. Ο Γέτεν θα γίνει πρωθυπουργός ως ηγέτης του μεγαλύτερου εκ των τριών εταίρων κόμματος, ενώ ο Γεσιλγκιόζ αναμένεται επίσης να αναλάβει υπουργικό ρόλο, πιθανώς στο υπουργείο Άμυνας. Ο Μπόντενμπαλ είναι πιθανό να παραμείνει στο κοινοβούλιο ως αρχηγός του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών.

Η 23η Φεβρουαρίου είχε οριστεί προηγουμένως ως ημερομηνία για την παρουσίαση του νέου υπουργικού σχηματισμού στον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ. Ο Γέτεν δεν αμφισβήτησε αυτό το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας: «Φαίνεται λογικό την επόμενη εβδομάδα να πραγματοποιηθεί η συζήτηση στη Βουλή. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε γρήγορα στην επόμενη φάση σχηματισμού του υπουργικού συμβουλίου, συγκροτώντας την υπουργική ομάδα. Έτσι, μέχρι τα μέσα ή τα τέλη Φεβρουαρίου, η νέα ομάδα να βρίσκεται στα σκαλιά», όπως αναφέρει δημοσίευμα του NLTimes.nl και του Dutchnews.nl.