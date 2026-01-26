Ο διάσημος Αμερικανός αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ αποκάλυψε ότι πληρώθηκε ένα –κατά τον ίδιο– «ντροπιαστικά μικρό ποσό» για μία από τις πιο επικίνδυνες αναρριχήσεις της καριέρας του: την ελεύθερη ανάβαση στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν, χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Ο 40χρονος θρύλος της free solo αναρρίχησης σκαρφάλωσε το κτίριο ύψους 508 μέτρων (1.667 πόδια) σε κάτι περισσότερο από 90 λεπτά, στο πλαίσιο του live event του Netflix με τίτλο “Skyscraper Live”. Παρά το παγκόσμιο ενδιαφέρον και τον τεράστιο κίνδυνο, ο Χόνολντ δήλωσε στους New York Times ότι η αμοιβή του δεν είχε καμία σχέση με τα ποσά που λαμβάνουν άλλοι επαγγελματίες αθλητές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Δεν πρόκειται να πω το ποσό. Είναι ντροπιαστικό», είπε χαρακτηριστικά. «Μιλάμε για χρήματα που παίρνει κάποιος που δεν έχεις καν ακουστά και που δεν νοιάζει κανέναν». Αν και δεν αποκάλυψε συγκεκριμένο αριθμό, παραδέχτηκε ότι η αμοιβή του ήταν στις «μεσαίες εξαψήφιες» απολαβές.

Ωστόσο, ο Χόνολντ τόνισε ότι τα χρήματα δεν ήταν ποτέ το κίνητρό του. Όπως είπε, θα έκανε την ανάβαση ακόμη και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, αρκεί να είχε την άδεια του κτιρίου. «Αν δεν υπήρχε τηλεοπτικό πρόγραμμα και μου έδιναν απλώς την άδεια, θα το έκανα έτσι κι αλλιώς. Το κάνω γιατί ξέρω ότι μπορώ και γιατί είναι κάτι απίστευτο», εξήγησε.

Η ανάβαση στο Taipei 101 μόνο απλή δεν ήταν. Ο Χόνολντ ανέβηκε από τη γωνία του κτιρίου, χρησιμοποιώντας μικρά L-σχήματος εξογκώματα ως πατήματα, αποφεύγοντας διακοσμητικά στοιχεία και τραβώντας το σώμα του προς τα πάνω μόνο με τα χέρια του. Το κτίριο διαθέτει 101 ορόφους, με το πιο απαιτητικό κομμάτι να είναι οι μεσαίοι 64, γνωστοί ως «bamboo boxes», που δίνουν στο κτίριο τη χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Η δομή χωρίζεται σε οκτώ τμήματα, με κάθε τμήμα να περιλαμβάνει οκτώ ορόφους έντονης, προεξέχουσας αναρρίχησης και στη συνέχεια μπαλκόνια, όπου ο Χόνολντ έκανε σύντομες στάσεις για να ξεκουραστεί.

Η ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων για λόγους ασφαλείας, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, αλλά αναβλήθηκε λόγω βροχής. Ολοκληρώθηκε τελικά την Κυριακή, με τον Χόνολντ να πανηγυρίζει στην κορυφή, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και χαιρετώντας το πλήθος από ύψος εκατοντάδων μέτρων.

«Ήταν απίστευτο. Τι θέα, τι μέρα», είπε μετά το τέλος. «Είχε πολύ αέρα και προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Ήταν όμως μια μοναδική εμπειρία, ένας απίστευτος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

Ο Χόνολντ δεν είναι ξένος στον κίνδυνο. Έχει γράψει ιστορία με την αναρρίχηση χωρίς σχοινιά στο El Capitan του Yosemite, ενώ το 2022 έγινε ο πρώτος που ανέβηκε έναν κάθετο βράχο 1.140 μέτρων στη Γροιλανδία. Και, όπως φαίνεται, ούτε τα χρήματα ούτε ο φόβος είναι αυτά που τον οδηγούν αλλά η ίδια η πρόκληση.