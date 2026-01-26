Περαστικοί κατάφεραν να σώσουν ένα παιδί που βρισκόταν μέσα σε ένα ταξί, το οποίο βυθιζόταν στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης στο Νταγκεστάν στη Ρωσία, ενώ παρασυρόταν από το ρέμα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες έθεσαν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας πιθανότητα πτώσης στο ρέμα ή υποθερμίας, για να ολοκληρώσουν τη διάσωση.

Στο βίντεο φαίνεται ότι δημιούργησαν μια ανθρώπινη «αλυσίδα»: ο πρώτος άνδρας, κρατώντας τον δεύτερο, κατάφερε να πιάσει το παιδί και να το παραδώσει στον δεύτερο, ο οποίος με τη σειρά του το έδωσε σε έναν τρίτο άνδρα. Ο τελευταίος τοποθέτησε με ασφάλεια το παιδί στο έδαφος.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει μόνος του, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η γενναία παρέμβαση των διασωστών απέτρεψε πιθανή τραγωδία και τράβηξε την προσοχή των τοπικών μέσων και των χρηστών των μέσων κοινωνικών δικτύων.