Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

BREAKING: Explosion reported at high-rise building in The Bronx, New York, with reports of people hanging from windows.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό, με περισσότερους από 200 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.

A Bronx high-rise was engulfed in flames following a reported gas explosion, leaving at least two dead and several critically injured.





Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στο Μπρονξ, με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες..