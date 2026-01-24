Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό, με περισσότερους από 200 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στο Μπρονξ, με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες..