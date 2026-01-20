Ένοπλη επίθεση δέχθηκαν μέσα στο σπίτι τους ένας δικαστής και η σύζυγός του σε προάστιο της Ιντιάνα την Κυριακή, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές και την έναρξη εκτεταμένης έρευνας, καθώς ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου Tippecanoe, Steven Meyer, και η σύζυγός του Kimberly πυροβολήθηκαν λίγο πριν από τις 2:30 το μεσημέρι στην κατοικία τους στην οδό Mill Pond Lane, στην πόλη Λαφαγιέτ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Λαφαγιέτ.

Ο 66χρονος δικαστής τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η σύζυγός του δέχθηκε πυροβολισμό στο ισχίο. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Όπως δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιντιάνα, Loretta Rush, ο δικαστής Meyer παραμένει νοσηλευόμενος, αλλά η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε το CBS, ο άνθρωπος που κάλεσε την Άμεση Βοήθεια ανέφερε ότι άγνωστος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού και είπε πως είχε βρει τον σκύλο του ζευγαριού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πυροβολισμός διαπέρασε την πόρτα της κατοικίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κάλυκες στον χώρο του περιστατικού, ενώ μέχρι το βράδυ της Κυριακής ο ένοπλος δράστης δεν είχε εντοπιστεί. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περιγραφή του υπόπτου ούτε πληροφορίες για το πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιντιάνα τόνισε ότι ο Steven Meyer είναι συνάδελφος και μακροχρόνιος φίλος της, εκφράζοντας την ανακούφισή της που εκείνος και η σύζυγός του παραμένουν στη ζωή μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των δικαστών, υπογραμμίζοντας ότι κάθε μορφή βίας εναντίον δικαστικών λειτουργών ή των οικογενειών τους είναι απολύτως απαράδεκτη.

Η Kimberly Meyer, από την πλευρά της, δήλωσε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην έρευνα της αστυνομίας και ευχαρίστησε την τοπική κοινωνία για τη συμπαράσταση, καθώς και το ιατρικό προσωπικό που τους παρείχε άμεση φροντίδα μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση ερευνάται από κοινού από την Αστυνομία της Λαφαγιέτ, την Πολιτειακή Αστυνομία της Ιντιάνα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Tippecanoe, την Αστυνομία του West Lafayette, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας και το FBI. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες αν διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο δικαστής Meyer έχει ανακοινώσει πρόσφατα την πρόθεσή του να αποσυρθεί από το δικαστικό σώμα στο τέλος του 2026, έπειτα από 12 χρόνια υπηρεσίας στο Ανώτερο Δικαστήριο Tippecanoe. Πριν εκλεγεί δικαστής, είχε διατελέσει μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Λαφαγιέτ για 23 χρόνια, ενώ είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα.