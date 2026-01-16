H στρατιωτική εφημερίδα των ΗΠΑ, «Stars and Stripes» (Αστερόεσσα), κρίθηκε υπερβολικά «woke» από το Πεντάγωνο, το οποίο επιθυμεί «να επαναπροσδιορίσει το περιεχόμενό της»

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, μέσω του λογαριασμού του στο X ότι η έκδοση θα επιστρέψει «στην αρχική αποστολή της: να ενημερώνει τους μαχητές μας».

«Φέρνουμε τη Stars and Stripes στον 21ο αιώνα», δήλωσε ο Σον Παρνέλ. «Θα εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία της, θα επαναπροσδιορίσουμε το περιεχόμενό της απομακρύνοντας woke περισπασμούς που υπονομεύουν το ηθικό και θα την προσαρμόσουμε στις ανάγκες μιας νέας γενιάς στρατιωτικών», προειδοποίησε.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναπαρήγαγε τις δηλώσεις του εκπροσώπου.

Εφημερίδα ανεξάρτητη, αλλά εν μέρει χρηματοδοτούμενη από το Πεντάγωνο, η «Stars and Stripes», που έχει πάρει το όνομά της από την αμερικανική σημαία, την «Αστερόεσσα», είναι θεσμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα, αποστολή της οποίας είναι να ενημερώνει τους περίπου 1,4 εκατομμύριο αμερικανούς στρατιωτικούς, κυρίως αυτούς που είναι ανεπτυγμένοι στο εξωτερικό, δημιουργήθηκε το 1861, στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

Η ανακοίνωση για τη συντακτική επανίδρυσή της γίνεται ενώ η Washington Post έγραψε αυτή την εβδομάδα ότι οι υποψήφιοι για μια θέση στους κόλπους της Stars and Stripes ερωτώνται πλέον κατά πόσο υποστηρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ.

Η διεύθυνση της εφημερίδας διευκρίνισε πως η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι δική της. Η Stars and Stripes «δεν θέτει ερωτήματα περί πολιτικής στήριξης στις συνεντεύξεις για πρόσληψη», δήλωσε ο διευθυντής της ο Έρικ Σλέιβιν, ερωτηθείς από το NBC News.

Η ένωση PEN America, που υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης, κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της την απόπειρα να τεθεί υπό έλεγχο η εφημερίδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι αμερικανοί στρατιωτικοί «αξίζουν αξιόπιστη ενημέρωση», δήλωσε ο Τιμ Ρίτσαρντσον, στέλεχος της PEN America, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι «το Πεντάγωνο επιχειρεί να μετατρέψει αυτή την ανεξάρτητη έκδοση σε εκπρόσωπο της πολιτικής προπαγάνδας της κυβέρνησης».