«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ, Μαρία!». Αυτή ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ αφού παρέλαβε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης από τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό που προκάλεσε και σχόλια στον διεθνή Τύπο. Ο ανταποκριτής του βρετανικού Sky News στις ΗΠΑ, Τζέιμς Μάθιους, σχολιάζει σε ανάλυσή του πως το Νόμπελ Ειρήνης σημαίνει πολλά για τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αλλά, προφανώς, το να το χαρίσει σημαίνει ακόμα περισσότερα.

Αν το να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ ένα μετάλλιο 18 καρατίων είναι το κόστος για την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα, είναι ένα τίμημα που είναι διατεθειμένη να πληρώσει.

«Το μεγαλύτερο βραβείο είναι η δημοκρατία στην πατρίδα της ή, όπως το έθεσε η ίδια, η ελευθερία έναντι της τυραννίας». Η ίδια είπε στον Μάθιους ότι έτσι το παρουσίασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή της στην Ουάσινγκτον, στην προσπάθειά της να επιφέρει αλλαγές στη Βενεζουέλα.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Βλέπει τον Ντόναλντ Τραμπ ως μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ακόμα κι αν αυτός δεν την έχει συμπεριλάβει στα σχέδιά του.

Καθώς οι δύο γευμάτιζαν στο Λευκό Οίκο, αλλού στο κτίριο ο εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ επιβεβαίωσε την απροθυμία του να την αποδεχτεί ως προσωπικότητα που θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ, την αναπληρώτρια του Μαδούρο που τώρα αναλαμβάνει καθήκοντα, ως «υπέροχη γυναίκα».

Ο υπολογισμός του είναι ότι η υπάρχουσα πολιτική υποδομή στη Βενεζουέλα τον βοηθά να έχει πρόσβαση στα αποθέματα πετρελαίου.

Το να ταράξει τα νερά θα μπορούσε να προκαλέσει αβεβαιότητα που θα έθετε σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες του, κυρίως προκαλώντας τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

Η Ματσάδο πρέπει να εμπιστευτεί τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ για «μετάβαση» στη Βενεζουέλα, ακόμη και αν δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα για αυτό. Πρέπει να ελπίζει ότι ο πρόεδρος θα ασχοληθεί με τις μεταρρυθμίσεις πέρα από το θέμα του πετρελαίου και ότι θα βοηθήσει στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Το μήνυμα Τραμπ στο Truth Social για τη Ματσάδο

Η Ματσάδο μπορεί να παρουσιάσει ισχυρά επιχειρήματα, αναφέροντας μεταξύ άλλων την εκλογική νίκη του κινήματός της πέρυσι, η οποία ακυρώθηκε από τον Νικολά Μαδούρο.

«Η έκκλησή της ενισχύθηκε από τις σκηνές στην Ουάσινγκτον. Μετά από μια συνάντηση με γερουσιαστές στο Καπιτώλιο, την περικύκλωσαν εξόριστοι Βενεζουελάνοι που κυμάτιζαν σημαίες και φώναζαν το όνομά της. Η Ματσάδο έμοιαζε, σε κάθε της κίνηση, με την ηγέτιδα που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πιστεύει ότι είναι – με τη γοητεία και την επιρροή της στο ακροατήριό της. Ήταν ένα επιτυχημένο ταξίδι, στο μέτρο του δυνατού. Αν καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος, αξίζει ένα μετάλλιο», καταλήγει ο ανταποκριτής του Sky News.